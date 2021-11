Inédit, ce SSD NVMe format M.2 de 1 To chute sous les 100 € sur Cdiscount

Si vous rechercher le SSD NVMe format M.2 le moins cher du moment pour booster votre PC, Cdiscount propose aujourd'hui l'offre qu'il vous faut avec la référence PNY CS3030 d'une capacité de 1 To. Le prix de cette dernière chute en effet à seulement 99 euros grâce à cette promotion.

Le PNY CS3030 n’est peut-être pas le plus rapide des SSD NVMe au format M.2 du marché, mais sa vitesse de transfert est tout de même environ 6 fois supérieure à celle d’un SSD classique. Il n’est d’ailleurs pas compatible avec la PlayStation 5 de Sony. Cependant, c’est sans aucun la solution la moins chère pour booster votre PC à l’heure où nous écrivons ces lignes, car c’est le seul disponible sous les 100 euros avec un stockage de 1 To.

Ce qu’il faut retenir sur le PNY CS3030 1 To

Un rapport capacité-prix excellent pour un SSD NVMe

Aussi simple à installer qu’une barrette de RAM

Des débits allant jusqu’à 3 500 Mo/s

Au lieu d’un prix barré à plus de 190 euros, le SSD NVMe M.2 PNY CS3030 d’une capacité de 1 To est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 99,99 euros sur Cdiscount. C’est presque moitié prix !

Simple, rapide et efficace

En reprenant le design d’une barrette de RAM, le PNY CS3030 — et tous les SSD NVMe M.2 d’ailleurs — propose un format compact particulièrement pratique pour l’installation. Une fois le PC hors tension, il suffit de le brancher à un port PCI Express, puis le SSD est directement prêt à l’emploi à l’allumage, tout comme lorsque l’on ajoute de la mémoire vive.

L’avantage des SSD NVMe par rapport aux SSD classiques est de plusieurs ordres. Tout d’abord, ils sont bien plus rapides. Quand un SSD SATA III classique atteint une vitesse moyenne de 600 Mo/s, le NVME CS3030 de PNY compatible PCI 3.0 peut monter jusqu’à 3 500 Mo/s en lecture et 3 000 Mo/s en écriture. C’est 6 fois plus rapide donc, mais il faut savoir que ces débits ne sont en revanche pas suffisants pour s’introduire dans une PS5, puisque la console de Sony recommande des SSD NVMe M.2 avec une vitesse minimum de 5 000 Mo/s. Ensuite, ils ont la particularité d’être bien plus économes en énergie.

Le meilleur rapport capacité-prix du moment

Le SSD NVMe M.2 de PNY propose un stockage de 1 To, ce qui est très confortable pour installer votre système d’exploitation préféré tout en ayant la possibilité de stocker de nombreux fichiers, comme des jeux vidéo pour profiter des temps de chargement réduits. Et en étant proposé aujourd’hui à seulement 99,99 euros grâce à cette promotion, cela équivaut à seulement 10 centimes le Go, soit le meilleur rapport capacité-prix que vous pourrez trouver pour un SSD NVMe M.2 aujourd’hui.

Si vous en voulez un compatible avec votre PS5, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide pour bien choisir votre SSD NVMe au format M.2.

