Que diriez vous d’un Xiaomi 11 Lite 5G NE gratuit avec un forfait mobile ?

RED by SFR propose en ce moment une offre inédite à base de forfait mobile accompagné d'un smartphone offert. L'offre est loin d'être négligeable puisque l'on parle de 100 Go de 4G et d'un Xiaomi 11 Lite 5G NE pour seulement 15 euros par mois.

RED propose assez régulièrement des offres de forfaits mobile accompagnés d’un smartphone. Mais cette fois-ci, il fait très fort puisqu’en plus d’un forfait 4G de 100 Go, l’opérateur offre un Xiaomi 11 Lite 5G NE d’une valeur de 369 euros, le tout pour seulement 15 euros par mois pendant 2 ans. De quoi faire d’une pierre deux coups si vous aviez prévu de tout changer côté mobile en cette fin d’année.

Les caractéristiques de l’offre RED

Les appels, SMS, MMS illimités

Avec 100 Go en France et 13 Go en Europe

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE offert

Avec un engagement de 24 mois

Le forfait RED de 100 Go accompagné d’un Xiaomi 11 Lite 5G NE est disponible en série limitée jusqu’au 22 novembre 2021. Son prix mensuel est de 15 euros par mois pendant deux ans avec engagement. Il n’y a pas de changement de prix, cela fait donc 360 euros au bout de 24 mois, soit un peu moins que le prix du mobile seul (369 euros) forfait compris.

Un forfait pas cher bardé de données 4G…

Avant de parler de mobile, il faut d’abord mettre en avant le forfait que propose RED dans cette offre. Celui-ci vous fait disposer des appels illimités vers les fixes, ainsi que les appels et SMS/MMS illimités vers les mobiles en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM (hors Mayotte).

On retrouve ensuite une quantité de data confortable : 100 Go à utiliser tous les mois. De quoi profiter de la vidéo streaming, du jeu en ligne ou même utiliser le partage de connexion avec son entourage. Depuis l’Europe et les DOM, le montant attribué en données 4G est de 13 Go et est décompté de l’enveloppe de base.

… Et un mobile offert

En plus du forfait pas cher, l’autre argument de poids concerne le smartphone offert avec cette offre. Il s’agit d’un Xiaomi 11 Lite 5G NE, un excellent modèle milieu de gamme dont la fiche technique est assez reluisante. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,55 pouces en résolution Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) fonctionnant à 90 Hz, de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’une puce Snapdragon 778G. Il est donc plutôt véloce et propose une expérience fluide en toute circonstance, même pour jouer.

La photo n’est pas non plus en reste puisqu’il propose un module de 3 capteurs, dont un principal de 64 mégapixels pour des clichés détaillés. Enfin la batterie vient conclure avec brio le tout puisqu’elle propose un accumulateur de 4250 mAh et d’une charge rapide de 33 Watts, de quoi tenir un peu plus d’une journée dans des conditions classiques.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Oui, c’est gratuit et il suffit de fournir à l’inscription le code RIO de votre ligne (à obtenir en appelant le 3179). En choisissant de conserver votre numéro, le changement d’opérateur se fera en plus sans coupure. En revanche, la création de votre nouvelle carte SIM (triple découpe) a elle un coût : 10 euros.

