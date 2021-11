La Fibre Orange n’a jamais été aussi bon marché que pendant ce Black Friday

Le Black Friday bat son plein côté références Tech, mais aussi du côté des services. Orange en profite pour faire parler de lui et dégaine de nouveaux prix pour ses offres Livebox Fibre et UP Fibre à respectivement 21,99 et 26,99 euros par mois la première année.

Décidément, Orange n’a pas l’intention de laisser filer le Black Friday. Après ses offres mobile qui profitent d’une belle baisse de prix, c’est au tour de la Fibre et de ses box Internet de connaître aussi le goût du bon plan. L’opérateur historique revoit le prix de ses offres Livebox Fibre et Livebox Up Fibre à la baisse pour des niveaux tarifaires rarement atteints : 21,99 euros mensuels pour la première et 26,99 euros mensuels pour la seconde.

Les caractéristiques des deux offres Livebox Fibre

Une ligne fibre allant de 400 Mb/s jusqu’à 2Gb/s en fonction de l’offre

La TV d’Orange avec décodeur 4K Ultra HD

Prix bas pendant un an avec engagement

Jusqu’au 21 novembre 2021, l’offre Livebox Fibre (400 Mb/s en envoi et en réception) est à 21,99 euros par mois pendant un an et passe ensuite à 41,99 euros par mois. L’offre Livebox Up Fibre (1Gb/s en envoi par équipement et 600 Mb/s en réception) est à 26,99 euros par mois pendant un an et passe ensuite à 49,99 euros par mois. Notez que ces offres sont soumises à un engagement de 12 mois.

La meilleure fibre en France tout simplement

La réputation d’Orange n’est plus à prouver du côté des télécoms et en particulier du côté de la fibre. L’opérateur propose les meilleurs débits du marché grâce à la norme FTTH (Fiber To The Home) permet d’avoir la meilleure qualité de réseau possible et Orange en a fait sa spécialité. Avec ses abonnements, Orange vous fait profiter d’une ligne pouvant aller jusqu’à 400 Mb/s en téléchargement (pour l’offre Livebox Fibre) et jusqu’à 2Gb/s en partagé) (pour l’offre Livebox UP Fibre). Autant dire que vous serez à l’aise pour regarder des films et séries en streaming avec la meilleure qualité possible, mais on pense aussi à d’autres usages courants comme le téléchargement de fichier lourd (les jeux en dématérialisé par exemple) qui profitent réellement de ces débits.

Internet + TV + Téléphone

Il s’agit certes d’un gros argument en faveur de ces offres, mais internet ne vient pas seul. Les offres Livebox Fibre profitent aussi de la télévision accès à un bouquet de 140 chaînes que l’on peut visionner depuis son smartphone, sa tablette ou son PC, ou bien par l’intermédiaire du décodeur TV fournie sur demande.

Le téléphone vient conclure l’affaire avec une ligne fixe profitant des appels illimités vers les fixes (pour l’offre Livebox Fibre) et vers les fixes et mobiles (pour l’offre Livebox Fibre). Cette dernière dispose même des appels vers les fixes et mobiles en Europe, DOM, USA et Canada.

Comment changer son opérateur par Orange ?

Si vous souhaitez passer à la fibre Orange, sachez que l’opérateur se chargera de payer les frais de résiliation de votre ancienne ligne à hauteur de 150 euros. La résiliation de votre ancienne ligne est également prise intégralement en charge tout en conservant votre numéro de fixe. Il suffit de fournir son code RIO sans autre intervention de votre part. Sachez également que la mise en place de la Fibre à votre domicile est intégralement réalisée par l’opérateur.

Notez que des frais d’activations sont pratiqués par Orange: 40 euros pour un décodeur TV Ultra HD 4K, 10 euros pour un second et 10 euros pour un répéteur Wifi 6.

Comparateur Fibre/ADSL

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres Fibre, ou avec de l’ADSL, vous pouvez consulter notre comparateur des meilleures offres du moment.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

