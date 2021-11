70 Go à 9,99€/mois chez Orange : c’est le forfait mobile du Black Friday à ne pas louper

Orange a décidé de faire l'actualité en cette fin d'année sur ses forfaits mobile et on s'y retrouve encore aujourd'hui grâce à cette nouvelle offre. L'opérateur historique profite du Black Friday pour casser les prix de son forfait de 70 Go pour l'afficher à seulement 9,99 euros par mois pendant un an.

C’est un fait, Orange est le meilleur opérateur mobile sur le marché. Et si jusqu’à très récemment il était encore réservé aux personnes les plus déterminées à payer le prix fort pour sa qualité de service, l’opérateur a enfin ouvert les vannes à des tarifs plus compétitifs sur ses forfaits mobile pour faire face à la concurrence. L’opérateur historique ne compte donc pas se laisser faire pendant cette période de Black Friday et propose pendant deux semaines son forfait de 70 Go à moins de 10 euros grâce à un code promo.

La série limitée Orange du Black Friday, c’est …

Les appels, SMS/MMS illimités avec 70 Go de 4G…

… que vous soyez en France, Europe, DOM, Suisse/Andorre

Le meilleur réseau mobile de France et le tout sans engagement

Jusqu’au 29 novembre 2021, le forfait Orange 70 Go est disponible à seulement 9,99 euros par mois la première année, puis passe à 29,99 euros par mois par la suite. Pensez à bien utiliser le code BF2021 lors de la commande dans l’onglet « Ajouter un code promotionnel ».

Le top du forfait mobile en mode low cost

Orange est avant tout connu pour la qualité de son réseau mobile. L’opérateur dispose de plus de 26000 antennes 4G dans toute la France et couvre 99% de la population en réseau. C’est aussi de loin le numéro sur la qualité de la donnée en 4G fournie puisqu’il fournit une moyenne de 74 Mb/s en téléchargement et 13 Mb/s en envoi à l’ensemble de ses clients. Avec de tels débits, autant dire que vous ne serez pas lésé de ce que peut offrir votre mobile comme le streaming de vidéo, même en 4K, la navigation fluide sur les réseaux sociaux ou même le jeu en ligne où que vous soyez. D’autant plus qu’avec 70 Go, il y a de quoi faire.

Orange fait aussi exploser les compteurs concernant les données disponibles pour l’étranger puisque l’opérateur offre toute l’enveloppe de base pour ce genre d’utilisation. Vous avez donc accès aux 70 Go du forfait en Europe, en DOM et même en Suisse et Andorre là où les autres opérateurs limitent cette enveloppe à 10 ou 15 Go grands maximum sur ce type de forfait.

Et les communications dans tout ça ?

Le tableau ne pouvait pas être plus parfait qu’avec les appels illimités partout en France vers les mobiles et les fixes. Mais c’est aussi le cas depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre. C’est illimité aussi avec les SMS et les MMS depuis et vers ces mêmes localités.

Orange est aussi prévoyant pour les professionnels ou les personnes jonglant avec plusieurs appareils puisqu’il est possible, moyennant 5 euros par moi supplémentaires, d’obtenir une carte SIM supplémentaire pour par exemple l’utiliser avec une tablette, une Box 4G ou pourquoi pas un autre smartphone.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

