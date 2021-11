Les prix des webcams Razer Kiyo sont en forte baisse pour le Black Friday

Vous avez besoin d'une webcam pour compléter votre setup de stream ou pour vos vidéos YouTube ? La Razer Kiyo représente sans doute le meilleur compromis puisqu'elle intègre directement un éclairage LED en plus d'un capteur 720P à 60 images par seconde. Elle est trouvable sur Amazon à seulement 62,99 euros au lieu de 109,99 euros.

En cette période de Black Friday, vous serez sans doute tenté d’investir dans une véritable Webcam, pour vous mettre au streaming ou à la création de contenu. Razer a pensé à inclure tout ce dont vous auriez besoin dans un seul et même appareil regroupant une Webcam et un éclairage LED. Ce modèle est proposé bien moins cher que d’habitude avec pas moins de 43 % de remise immédiate sur Amazon.

Les caractéristiques de la webcam Razer Kiyo

Un capteur 720p jusqu’à 60 fps

Fixation universelle

Éclairage circulaire

Au lieu de 109,99 euros, la Razer Kiyo est aujourd’hui disponible en promotion à 62,99 euros sur Amazon pendant le Black Friday, soit une réduction de 47 euros.

La version Pro de la Razer Kiyo est quant à elle proposée à 138,99 euros au lieu de 209,99, ce qui fait donc pas moins de 71 euros de réduction.

Une webcam pensée pour le streamers et les youtubers

La Razer Kiyo représente un vrai changement de philosophie dans le monde des Webcams. L’appareil embrasse complètement la mouvance et l’univers des créateurs de contenu et des streamer pour leur proposer des prestations à la hauteur de leurs attentes. En premier lieu, son design circulaire lui permet d’être flexible sur l’inclinaison du capteur, mais surtout, le capteur est complété d’un éclairage LED bien utile pour pouvoir être utilisé dans un environnement sombre. Son système de fixation permet aussi à la webcam de s’adapter à une multitude de surfaces et même sur un trépied (non fournis).

L’autre intérêt de cette Razer Kiyo concerne les capacités de son capteur, celui-ci permet de filmer jusqu’en 720p à 60 images par seconde, parfait pour les streamers qui peuvent bénéficier d’un excellente qualité d’image pour les plateformes de streaming. la connectons se fait un USB 3.0 grâce au câble tressé de 1,5 mètre.

Des paramètres ajustables et une compatibilité native avec les logiciels de streaming

Les paramètres de la webcam sont entièrement ajustables depuis le logiciel Razer Synapse. Ce dernier s’installe d’ailleurs directement au premier branchement. Concrètement cela va vous permettre de régler la définition voulue, le taux de contraste et quelques options d’amélioration de l’image. Il est à noté que la Webcam fonctionne en Plug&Play sur OBS ou Streamlabs afin de ne rien avoir à gérer avant de lancer son live ou son enregistrement.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la Razer Kiyo Pro, n’hésitez pas à consulter notre test complet.

