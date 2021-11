Le Black Friday, c’est aussi l’occasion d’acheter un iPad Air 2020 à prix réduit

Toujours aussi recommandable, l'iPad Air 2020 offre un très bon compromis entre l'iPad Pro et le très récent iPad mini. À l'approche du Black Friday, ce modèle profite d'une réduction de 80 euros sur son prix. Il se vend ainsi actuellement à 589,99 euros au lieu de 669,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Si l’iPad Pro d’Apple se destine davantage à un usage plus professionnel et créatif, l’iPad Air de la cuvée 2020 offre de très bonnes performances pour un usage plus standard, d’autant plus qu’il a été largement modernisé par rapport aux références qui l’ont précédé. Malgré l’annonce récente de la sortie de l’iPad mini, le modèle Air figure encore aujourd’hui dans notre top des tablettes de la marque à la pomme. C’est encore plus le cas en ce moment avec cette belle promotion qui fait baisser son prix.

Ce qu’il faut retenir de l’iPad Air 2020

Un écran Retina de 10,9 pouces

Les bonnes performances de la puce A14 Bionic

Compatible Apple Pencil de 2e génération

D’abord affiché à 669,99 euros, l’iPad Air 2020 (64 Go + Wi-Fi) d’Apple est actuellement proposé à 589,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Sachez aussi que l’iPad Air 2020 coûte seulement 10 euros de plus chez Boulanger.

Une tablette aux faux airs d’iPad Pro

À première vue, difficile de distinguer l’iPad Air 2020 de l’iPad Pro tant les deux présentent un design similaire. Apple a ainsi misé sur le même look borderless qu’a déjà adopté la version Pro. Outre son format, l’iPad Air 2020 embarque également un écran Liquid Retina (du LCD, donc) aux bords arrondis de 10,9 pouces. Notez que ce modèle est compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération, qui se recharge en se fixant sur un côté de la tablette, ainsi qu’avec un clavier Magic Keyboard pour des travaux de productivité. Attention, les deux ne sont pas fournis avec la tablette…

Autrement, la firme de Cupertino a abandonné le bouton Home, mais pas le Touch ID, qu’il a juste transféré de place : on le trouve désormais sur la tranche de l’iPad pour davantage d’ergonomie au moment du déverrouillage de l’appareil.

Un iPad performant avec la même puce que l’iPhone 12

Parlons maintenant de puissance. L’iPad Air 2020 embarque la puce A14 Bionic gravée en 5 nm, que l’on retrouve d’ailleurs aussi dans l’iPhone 12. Cette puce n’est pas la plus récente, puisque l’A15 Bionic a déjà été introduite depuis, mais les performances seront tout de même largement au rendez-vous. Les applications de l’App Store se lanceront ainsi sans encombre, ni ralentissement. Il assurera aussi côté multitâche, retouche photo ou encore jeux 3D gourmands. Peu importe votre usage, la fluidité sera de mise, et c’est ce qu’on attend principalement d’une tablette premium aujourd’hui. On se satisfera aussi des deux haut-parleurs de bonne qualité qu’intègre la tablette.

Une bonne autonomie

Côté autonomie, l’iPad Air 2020 se défend plutôt bien avec une autonomie de 10 heures avec de la navigation sur le web et des vidéos. En modérant l’utilisation, l’autonomie pourra même grimper jusqu’à deux jours. Pour recharger la tablette complètement, il faudra patienter 2h30. Enfin, en ce qui concerne la connectique, on aura droit à un port Lightning et un port USB-C, lequel sera d’ailleurs bien utile pour une charge plus rapide et des compatibilités plus nombreuses au niveau des chargeurs.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPad Air 2020.

