Il n’y a qu’au Black Friday qu’on peut trouver un HDD externe 18 To à -38 %

Vous recherchez une importante solution de stockage pour archiver l'ensemble de vos données ? Le disque dur externe Elements Desktop de Western Digital est actuellement en promotion sur Amazon, avec la version 18 To qui s'affiche à 377,99 euros au lieu de 546,99 euros.

Si la gamme My Book de la marque Western Digital est une bonne référence sur le marché, les disques durs Elements sont aussi convaincants et peuvent tout aussi bien convenir à un usage personnel que professionnel. On le recommande aujourd’hui pour son rapport capacité/prix qui s’améliore avec cette remise de plus de 200 euros, dans sa version 18 To.

Ce qu’il faut retenir du disque dur externe WD

Une capacité de stockage colossale : 18 To

Le design élégant, pour un disque dur

La connectique en USB 3

Affiché à 546,99 euros, le disque dur externe WD Elements Desktop de 18 To est en moment à son meilleur prix sur Amazon en passant à 337,99 euros, soit plus de 200 euros de remise immédiate.

Sobre et élégant, ce disque dur externe est idéal pour votre bureau

Western Digital porte une attention toute particulière au design de son disque dur externe Element Desktop. En effet, on retrouve sur cette gamme un design sobre avec cette couleur noire unie. Cela fait de lui, un objet élégant et moderne qui ne fera pas tache sur votre bureau. D’ailleurs il trouvera parfaitement sa place, avec son poids de seulement 900 grammes et ses dimensions de 13.5 x 4.8 x 16.58 cm.

Une énorme capacité de stockage pour accueillir l’ensemble de vos données

Avec ce disque dur, Western Digital donne un nouveau souffle à votre ordinateur. Il offre une solution pour sauvegarder de nombreux fichiers volumineux comme une sauvegarde complète d’ordinateur, une vidéothèque, des projets professionnels afin de libérer de l’espace sur tous vos ordinateurs. Le disque dur Element de WD détient une capacité de 18 To de stockage, qui est assez fiable pour assurer un taux de transfert rapide.

Ce disque dur est d’ailleurs compatible avec les nouveaux appareils USB 3.0 et rétrocompatible avec ceux équipés du format USB 2.0. Évidemment, Western Digital tient à protéger vos données et conçoit donc un disque dur résistant aux chocs, en délivrant un boîtier robuste. Sachez qu’il est formaté en NTFS pour être compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 10, 8.1 et 7. Il faudra cependant le reformater si vous souhaitez l’utiliser avec un Mac, le format n’étant pas prévu pour être utilisé avec les produits d’Apple.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.