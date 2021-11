Jabra Elite 85t + chargeur à induction : la Fnac propose -50 % sur ce pack

Les Jabra Elite 85T corrigent ce qui manquait aux modèles précédents en apportant nativement la technologie de réduction de bruit active. Cette dernière est d’ailleurs bluffante et a permis de placer les écouteurs parmi les meilleures sur le marché. Actuellement, la Fnac propose la meilleure offre, à savoir les Jabra Elite 85t avec un chargeur à induction à 134,99 euros au lieu de 269,99 euros.

Déjà réputé pour ses excellents écouteurs true wireless, Jabra fait parti des constructeurs capables de se mesurer face aux cadors de la réduction de bruit active tels que Sony et Bose. Et la marque le prouve en présentant ses Elite 85t, des écouteurs true wireless disposant cette fois-ci nativement cette technologie de réduction de bruit. Noté 9/10 par nos soins, on peut en conclure que c’est un pari réussi pour la marque, d’autant plus que ces derniers sont nettement moins chers en ce moment dans ce pack avec un chargeur à induction à moins 50 %.

Les Jabra Elite 85t c’est quoi ?

Ce sont des écouteurs sans-fil agréables à porter

Avec une réduction de bruit active très efficace

Ils sont compatible avec le Bluetooth multipoint

Et offrent une autonomie confortable

Pendant le Black Friday, les Jabra Elite 85t sont en ce moment proposés dans un pack avec un chargeur à induction à 134,99 euros au lieu de 269,99 euros à la Fnac. Une belle économie de 135 euros sur la facture.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les écouteurs Jabra Elite 85T. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des écouteurs qui ne manquent pas de confort

Avant de penser au rendu sonore et tout ce qui touche autour du son, Jabra a tenu à concevoir des oreilles confortables. Grâce à leur format intra-auriculaire tout en rondeur, les écouteurs Elite 85t sont très agréables une fois dans le conduit auditif,et cela même après des heures d’écoutes, on les oublierait presque. Autrement, pour cette nouvelle génération la marque danoise ne change pas grandement le design, mais réduit quelque peu la taille des écouteurs ainsi que le boîtier pour obtenir un format plus compact. Ce dernier ne pèse que 45 grammes lorsque les écouteurs n’y sont pas logés. Vous pourrez donc emporter le tout sans vous encombrer.

Outre leur confort, les écouteurs offrent une bonne qualité sonore en délivrant un son particulièrement chaleureux. Les Jabra Elite 85t auront tendance à mettre un peu trop l’accent sur les médiums, ce qui est un peu dommage, de même que l’absence des codecs AptX et LDAC. Toutefois, le son reste globalement à la hauteur des attentes, et vous pourrez toujours personnaliser le tout selon vos envies grâce à l’égaliseur présent sur l’application Sound+, disponible sur iOS et Android. Les 85t peuvent surtout se vanter d’isoler très efficacement grâce à leur réduction de bruit active maîtrisée. Il y a d’autres fonctionnalités pratiques, comme le Bluetooth multipoint qui vous permettra de basculer facilement vers un autre appareil. C’est très pratique à utiliser au quotidien, par exemple pour passer de votre smartphone à votre ordinateur sans déconnexion.

Une réduction de bruit réussie et une bonne autonomie pour des heures d’écoute

Comme dit précédemment, les Elite 85t proposent une bonne isolation passive notamment grâce à leur format intra-auriculaire, mais la principale amélioration qu’apporte ce modèle c’est la réduction de bruit. Eh oui, si les 75t se sont contentés d’une mise à jour pour avoir cette fonctionnalité, pour ces nouveaux écouteurs premiums la firme danoise a nativement intégrer la réduction de bruit qui va permettre de couper les bruits environnants et se concentrer pleinement sur la musique. On retrouve cinq niveaux de réduction de bruit, ainsi que cinq niveaux de transparence. Que vous choisissiez de vous isoler totalement de tout ce qui se passe autour de vous ou que vous souhaitiez tout de même entendre les sons environnants (comme sur un passage piéton, par exemple), les écouteurs assureront très bien leur tâche.

Enfin, au niveau de l’autonomie, par rapport à la concurrence, les écouteurs de chez Jabra sont moins endurants, mais sachez qu’ils disposent tout de même d’une bonne autonomie. La marque annonce en effet une durée d’utilisation de 5,5 heures pour chaque écouteur avec la réduction de bruit activée, et jusqu’à sept heures sans cette fonction. L’autonomie pourra grimper jusqu’à 25 heures avec l’étui. Mais lors de notre test, les écouteurs tiennent bien plus longtemps : il aura fallu attendre 6h12 d’écoute pour qu’ils s’éteignent. Quant à la recharge, s’il suffit de 15 minutes pour récupérer 60 minutes d’autonomie, recharger les écouteurs à 100 % est beaucoup plus long, comptez plus d’une heure. Sachez que le boîtier pourra être branché à un chargeur compatible avec le protocole Qi, qui est d’ailleurs offert dans ce pack, par prise USB-C ou par induction.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Jabra Elite 85t.

