Jabra Elite 85T : moitié prix pour ces écouteurs sans fil avec réduction de bruit active

Plus de deux ans après leur sortie, les Jabra Elite 85T restent d'excellents écouteurs sans fil à réduction de bruit active. Ils sont en plus bien plus accessibles en ce moment puisqu'ils sont vendus à 129,99 euros au lieu de 249,99 euros chez Darty.

En matière d’appareils dotés de la réduction de bruit active, Sony, Bose et Apple dominent le marché. Mais, d’autres marques parviennent, elles aussi, à se différencier avec cette technologie audio. Jabra produit, par exemple, des modèles qui valent clairement le détour, à l’image de ses Elite 85T, qui ont d’ailleurs récolté l’excellente note de 9/10 lors de notre test. Ces true wireless ont d’ailleurs un net avantage sur ses concurrents : leur prix, qui vient juste d’être divisé par deux.

Pourquoi on recommande les Jabra Elite 85T

Pour leur confort agréable

Pour leur réduction de bruit active efficace

Pour leur compatibilité avec le Bluetooth multipoint

Initialement affichés à 249,99 euros, les Jabra Elite 85T sont désormais vendus à seulement 129,99 euros sur Darty.

Une réduction de bruit active ultra efficace

L’un des principaux atouts des Jabra Elite 85T, c’est bien évidemment sa maîtrise de la réduction de bruit active, une technologie capable de déployer tout son potentiel grâce notamment à l’isolation passive que permet le format intra-auriculaire de ces true wireless. Ces écouteurs parviennent donc à filtrer les bruits environnants pour permettre à l’utilisateur de se concentrer pleinement sur sa musique ou sur son podcast. Les Jabra Elite 85T proposent au total cinq niveaux de réduction de bruit, ainsi que cinq niveaux de transparence. Que vous choisissiez de vous isoler totalement de tout ce qui se passe autour de vous ou que vous souhaitiez tout de même entendre les sons alentours dans des situations qui l’exigent (comme sur un passage piéton, par exemple), les écouteurs assureront très bien leur tâche.

Un confort assuré

Comme précisé plus haut, les Jabra Elite 85T sont des écouteurs intra-auriculaires, qui viennent donc se loger plus profondément dans le conduit auditif que des écouteurs standards. Un design qui ne les empêche pas d’être très confortables une fois insérés dans les oreilles, et ce confort est maintenu même pendant une session d’écoute prolongée. Trois embouts en silicone, de tailles différentes, seront fournis pour s’adapter au mieux aux utilisateurs. Toutefois, ces écouteurs ne seront pas tout à fait adaptés pour les séances de running, car ils peuvent parfois se déloger après des mouvements brusques.

Un son chaleureux et des écouteurs endurants

Les Elite 85T ont également l’avantage de délivrer un son particulièrement chaleureux, avec un accent mis sur les médiums. Un égaliseur sera par ailleurs disponible sur l’application de la marque, disponible sur iOS et Android, pour pouvoir moduler et adapter la signature sonore des écouteurs à votre guise. Notez tout de même que les codecs AptX et LDAC ne seront pas pris en charge par les Jabra Elite 85T. Autre bon point : la compatibilité avec le Bluetooth multipoint, qui permet d’enregistrer jusqu’à huit appareils appairés et de se connecter simultanément à deux sources. Vous pourrez ainsi basculer de l’un vers l’autre sans déconnexion.

Enfin, côté autonomie, les Jabra Elite 85T peuvent tenir, selon notre test, 6 heures et 12 minutes avant que les écouteurs ne s’éteignent. Et ce, en ayant activé la réduction de bruit au maximum et poussé le volume à 90 %. La recharge sera quant à elle un poil longue : 1h12 nous a été nécessaire pour passer de 0% sur l’un des écouteurs à 100% sur les deux. Le boîtier, qui accompagne les true wireless et qui pourra prolonger l’écoute de 19,5 heures, pourra être rechargé par prise USB-C ou par induction avec un chargeur compatible avec le protocole Qi.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Jabra Elite 85T.

