Xiaomi Air Pump : cette mini pompe à air électrique est à -40 % sur Amazon

Parmi tous les produits que propose Xiaomi, il y en a un qui peut être particulièrement utile, c'est la pompe à air électrique. Compacte, facilement transportable, elle est capable de gonfler automatiquement un bon nombre de pneus, que ce soit ceux de votre voiture, votre vélo ou même les ballons. Cet accessoire vous facilite la tâche et profite en ce moment d’une promotion sur Amazon. Elle passe de 49,99 euros à 29,99 euros.

Contrairement à une pompe à air classique, cette petite pompe à air électrique proposée par le constructeur Xiaomi s’avère très pratique grâce à son format compact et son fonctionnement automatique. Cet accessoire vaut clairement le détour, surtout si vous souhaitez gonfler les pneus de votre véhicule ou de votre vélo, sans à devoir vous déplacer et sans vous fatiguer. Par chance Amazon sacrifie son prix pendant le Black Friday en la proposant à moins de 30 euros.

En quoi cette pompe à air vaut-elle le coup ?

Elle est compacte et facile à transporter

Elle gonfle automatiquement vos pneus (voiture, moto, vélo, ballon…)

Et elle contrôle même la pression des pneus

Lancé à 49,99 euros, le Xiaomi Mi Portable Electric Air Pump est désormais disponible à 29,90 euros sur Amazon, soit une remise immédiate de plus de 20 euros.

Retrouvez le Mi Portable Electric Air Pump à 29,90 € sur Amazon

Une pompe à air polyvalente

Xiaomi est partout, même là où ne l’attend pas. La marque chinoise a plus d’un tour dans son sac, si elle domine en partie le secteur de la mobilité urbaine, de par ces trottinettes électriques ou ces vélos, elle vient proposer un accessoire complétant sa gamme riche et variée. Le Xiaomi Air Pump est une pompe électrique polyvalente. En effet, ce produit est capable de gonfler non seulement les pneus de votre vélo ou votre ballon, mais également vos pneus de voiture et/ou moto.

Cette pompe est capable de gonfler automatiquement la plupart des pneus et objets jusqu’à une pression de 10,3 bars (150 psi). Elle est facile à utiliser, il vous suffit de sélectionner le type de véhicule, la pression d’air à atteindre, puis visser l’adaptateur dans la valve à air et appuyer sur le bouton. Pour ce faire, cette pompe s’équipe d’un écran LED numérique, dont la navigation se fait très simplement via un bouton principal de commande. Ainsi vous allez pouvoir sélectionner les paramètres préréglés et suivre la progression du remplissage d’air, mais si vous ne souhaitez pas avoir les yeux sur l’écran en permanence, sachez que vous définir une pression maximum afin que la pompe s’arrête d’elle-même lorsque celle-ci est atteinte.

Et surtout très efficace et durable

D’après le constructeur, il faudrait 3 minutes pour gonfler un pneu de vélo, 6 pour celui d’une voiture ou d’une moto. L’Air Pump se montre très performante, car elle assez puissante pour gonfler 8 pneus de vélo, 5 pneus de voiture, 6 pneus de moto et même jusqu’à 41 ballons avec une seule charge. D’ailleurs, la pompe dispose d’une batterie de 2000 mAh et un temps de charge inférieur à 3 heures. Des performances remarquables pour un objet aussi compact. Malgré son poids de tout même 450 grammes, vous pouvez l’embarquer avec vous lors de vos trajets dans un sac à dos.

Pour finir, La Xiaomi Mi Air Pump est fournie avec une valve, une aiguille amovible, un câble d’alimentation, un sac de rangement et un manuel d’utilisation. De quoi être paré pour vos prochains trajets ! Ce produit a été testé pour assurer une durabilité et une sécurité maximale. Xiaomi ajoute même sur cette pompe à air une ampoule LED qui sera bien utile en cas de crevaison une fois la nuit tombée.

Retrouvez le Mi Portable Electric Air Pump à 29,90 € sur Amazon

Lire aussi

Les meilleurs accessoires vélo pour plus de sécurité en ville

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.