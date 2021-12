Ce TV QLED 4K 55″ de TCL, compatible HDMI 2.1, ne coûte que 433 €

TCL parvient à proposer des modèles de TV dotés d'une foule de compatibilités tout en maintenant des prix cassés. C'est le cas du modèle 55C721, qui intègre en plus des ports HDMI 2.1. Ce dernier est affiché à 433 euros au lieu de 787 euros chez Cdiscount, grâce à une promotion doublée d'une ODR.

La marque TCL propose de nombreux modèles de téléviseurs QLED 4K plus abordables que la moyenne, et sans pour autant faire mille concessions sur la fiche technique. Bien au contraire, puisque certaines références proposent une foule de compatibilités avec les meilleures normes vidéo, ou même avec le HDMI 2.1. C’est le cas du TV 55C721, qui a en plus l’avantage d’afficher un prix inédit en ce moment grâce à une réduction et à une ODR.

Ce qu’il faut retenir du TV QLED TCL 55C721

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Atmos

Trois ports HDMI 2.1

Initialement proposé à 787 euros, puis réduit à 483,99 euros, le TV QLED TCL 55C721 revient à 433,99 euros chez Cdiscount grâce à une ODR de 50 euros.

Un TV QLED 4K avec les meilleures normes vidéo

La technologie QLED a beau être dominée par Samsung, TCL s’y est maintes fois essayé, avec succès. Ainsi, la dalle de 55 pouces de son modèle C721 offre des contrastes bien définis et une bonne luminosité. Le téléviseur propose également une compatibilité 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) et HDR, pour une meilleure gestion de la colorimétrie. Mais pas seulement : on retrouvera aussi les compatibilités avec les normes vidéo Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG. De quoi renforcer considérablement la qualité des images diffusées. Côté son, on pourra profiter du Dolby Atmos pour un résultat bien riche et vaste.

Autrement, le design de ce téléviseur est tout à fait soigné, avec son cadre métallique et ses bordures quasi inexistantes, qui ne feront que renforcer l’immersion dans les contenus visionnés.

Des ports HDMI 2.1 intégrés

Ce TCL intégrant trois ports HDMI 2.1, il sera tout à fait compatible avec les nouvelles consoles que sont la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Cela permet également de profiter d’une très bonne fluidité en 4K grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet. La réactivité dans le jeu sera donc de mise. Toutefois, la dalle étant limitée à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, on devra se passer du mode 120 Hz.

Par ailleurs, ce modèle 55C721 tourne sous Android TV : vous pourrez donc profiter d’un système d’exploitation fluide et d’une navigation facilitée dans cette interface. Les applications phares de streaming seront évidemment de la partie sur le Play Store, tout comme un grand nombre de jeux vidéo. Google oblige, vous pourrez aussi opérer des requêtes vocales grâce à Google Assistant, ainsi que diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette grâce à la fonction Chromecast. Vous pourrez aussi avoir recours à Alexa si vous préférez cet assistant.

