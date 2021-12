La manette spéciale 20 ans de la Xbox est déjà en promotion sur Cdiscount

Accompagnée par les nouvelles consoles Series X et S, cette manette est la nouvelle référence pour les joueurs Xbox, qui est compatible avec de nombreux autres supports et offre un bon confort. Xbox a d'ailleurs sorti une manette spéciale 20 ans qui est à 56,43 euros au lieu de 66,39 grâce à un code promo.

Il y a 20 ans Xbox sortait sa première console de salon pour s’implanter sur un marché du jeu vidéo où Sony régnait. Aujourd’hui l’héritage est bien assuré et la branche gaming de Microsoft est toujours présente. Avec les consoles Series X et Series S sorties récemment, de nouvelles manettes ont fait leur apparition avec différents coloris, mais aujourd’hui c’est celle en édition limitée pour l’anniversaire des 20 ans de la firme américaine qui est moins chère grâce à un code promo.

La nouvelle manette Xbox propose

Toujours un bon confort en main

Un port USB Type-C pour la brancher

Une compatibilité avec Xbox, PC, Android et iOS

Une manette aux couleurs d’Xbox avec quelques surprises

Un nouveau coloris ne suggère pas forcément une nouvelle manette. Cette fois-ci son design aborde les couleurs de la marque, avec un aspect transparent noir et une touche de vert à l’arrière. On retrouve même le nombre 20 pour marquer la date d’anniversaire en 2001, dont le 0 reprend également le logo d’Xbox. D’ailleurs si vous éclairez la boîte de la manette dans le noir, une photo de la toute première manette Xbox fait son apparition. Même le PDG de la marque joue le jeu, en dédicaçant le capuchon du compartiment à piles, où l’on peut y lire When everybody plays, we all win; soit quand tout le monde joue, nous gagnons tous. Outre cela, c’est la même que les autres, toujours avec un bon confort en main et un format plus compact que l’ancien modèle de la Xbox One pour s’adapter encore plus à toutes les mains.

Légèrement repensée pour améliorer l’expérience en main

Cette manette apporte toutefois son lot de nouveautés en matière de confort. En effet, la croix directionnelle est désormais remplacée par un D-pad circulaire, avec un relief pour les quatre directions principales. Sur cette nouvelle version, on a le droit à un nouveau grip à l’arrière pour améliorer la préhension. Quant aux gâchettes et aux sticks analogiques, ils disposent d’une surface antidérapante pour une meilleure prise en main.

Microsoft a choisi de s’inspirer de son concurrent Sony en intégrant la fonction « Share », ou partage en français via un bouton central. Vous serez donc en mesure de prendre rapidement une capture d’écran dans un jeu ou de sauvegarder les derniers instants d’une partie, ou bien encore partager les moments forts de vos sessions de jeux sur les réseaux sociaux. Cependant cette fonction n’est pas disponible sur PC.

La prise en charge sur divers supports

Cette manette est évidemment compatible sur de nombreux supports. C’est l’un de ses points forts, car contrairement à son concurrent japonais, la manette de Microsoft peut fonctionner aussi bien sur console que sur PC et smartphone ou tablette, Android ou iOS. Elle peut se connecter facilement via son port USB-C ou en mode sans fil grâce à la connectivité Bluetooth ou bien à l’aide d’un dongle. Selon le constructeur, la manette est capable de tenir jusqu’à 40 heures de jeu.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test de la nouvelle manette sans fil Xbox.

Quelle manette choisir ?

