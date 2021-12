Watch SE : la montre abordable d’Apple est à un meilleur prix sur Amazon

Si depuis longtemps l’idée d'avoir une Apple Watch vous titille, mais que vous n'osez pas sauter le pas à cause du prix, le modèle SE est fait pour vous. Conçue à un prix plus abordable que la gamme classique, cette montre connectée est en ce moment en promotion sur Amazon, à 279 euros au lieu de 299 euros.

Apple reste incontestablement le leader sur le marché des montres connectées, d’autant plus que la marque à la pomme élargit sa cible en introduisant l’an passé une montre plus abordable : la Watch SE. Elle réussit à convaincre celles et ceux qui souhaitent faire l’acquisition d’une Apple Watch grâce à son tarif plus accessible. Son succès confirme même l’arrivée d’un prochain modèle en 2022, mais pour ceux qui seraient impatients, l’Apple Watch SE 2020 profite près de 10 % de remise immédiate.

L’Apple Watch SE, c’est quoi ?

Une Apple Watch plus abordable

Qui profite de la qualité de fabrication d’Apple

Avec un écran OLED Retina

Un suivi approfondi de nombreuses activités

Avec un prix de lancement à 299 euros, l’Apple Watch SE (GPS) en version 40 mm est en ce moment en promotion à 279 euros sur le site d’Amazon. Il s’agit d’ailleurs de la meilleure offre proposée par le géant du e-commerce.

Le modèle 4G est également en promotion sur Amazon, et passe de 349 euros à 329 euros pour le boîtier en 40 mm.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple Watch SE. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une version allégée avec un look quasi premium

La firme californienne a lancé en octobre 2020 sa gamme de montres connectées abordables avec la Watch SE. Tout comme l’iPhone SE, ce nouveau produit propose l’essentiel avec un tarif plus inférieur avec quelques concessions sur certaines fonctionnalités. Pourtant à première vue, la SE ne fait pas tâche auprès de sa grande soeur plus premium, car elle a droit aussi, au design phare des wearables d’Apple. Le modèle allégé offre un format rectangulaire avec les mêmes dimensions que la Series 6, à savoir un boîtier en aluminium de 40 mm avec 39,8 mm de haut , 34,4 mm de large et 10,7 mm d’épaisseur. Même le poids reste le même (30,5 g hors bracelet), de loin comme de près, elles paraissent identiques. On retrouve bien évidemment la fameuse Digital Crown qui va permettre de naviguer dans l’interface ainsi que les deux encoches haut-parleur sur le côté gauche et le micro à droite.

Des concessions, mais un suivi assuré pour vos activités sportives

Une fois que l’on retourne la montre, c’est la que la différence se trouve. En effet, contrairement à l’Apple Watch Series 6, la SE n’embarque pas les mêmes capteurs. Vous ne bénéficierez donc pas de l’ECG pour l’électrocardiogramme ni de l’oxymètre pour connaître l’oxygénation du sang, mais elle ne reste pas moins un excellent gadget à utiliser au quotidien. Ce modèle mise sur le sport avec un suivi d’activité complet et précis grâce aux nombreux capteurs qui la composent.Il est possible de traquer la moindre activité sportive via la multitude de sports pris en compte à l’intérieur comme à l’extérieur. La SE est également étanche jusqu’à 50 mètres, aucun problème donc pour l’utiliser dans l’eau et suivre son activité aquatique.Et si elle est moins centrée sur la santé de son utilisateur, l’Apple Watch SE propose le suivi du sommeil. Elle est également compatible Apple Pay et tourne actuellement sous la dernière mise à jour de WatchOS.

La Watch SE est évidemment moins puissante que la récente solution premium d’Apple, car elle embarque le processeur S5 de la Watch Series 5, mais elle délivre une expérience fluide notamment grâce à la présence d’un OS bien maîtrisé et pensé. Privée des capteurs tels que l’oxymètre, l’ECG, ou même de la fonctionnalité Always-On, la Watch SE a le mérite d’avoir une meilleure autonomie. Elle offre une belle autonomie de 18 heures, selon Apple. En fonction de votre utilisation, elle est donc capable de tenir une journée entière, voire deux. Il faut cependant prendre en compte que le suivi sportif consomme énormément d’énergie et il n’est pas rare de se retrouver à court de batteries après quelques heures de sport intensif. La charge rapide n’est pas non plus au programme et il faut environ 2 heures pour recharger intégralement la montre.

