La version 4G et 44 mm de l’Apple Watch SE (2020) n’a jamais été aussi abordable que maintenant

Apple a du attendre quelques années avant de répondre à une attente de ses utilisateurs, une gamme de montre connectée un peu plus accessible. C'est ainsi qu'en 2020, la marque à la Pomme a présenté la Watch Special Edition. Moins cher certes, ce modèle ne manque pas pour autant de mordant. En ce moment, au lieu de 379 euros, Amazon vous cède la version 44 mm GPS à 309 euros.

La première mouture de la gamme Watch SE reprend quelques caractéristiques de la Watch Series de 2020. Image de marque oblige, Apple se devait de proposer une montre connectée équilibrée. Le pari a été gagnant à la lumière du succès de ce modèle. Actuellement, la version 44 mm GPS est 70 euros moins chère.

En quoi l’Apple Watch SE (2020) est intéressante ?

La performance de watchOS 7

Une dalle Retina OLED

Un suivi avancé de l’application Exercice

Au lieu de 379 euros habituellement, l’Apple Watch SE (2020) 44 mm GPS est maintenant disponible en promotion à 309 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple Watch SE (2020). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple Watch SE (2020) au meilleur prix ?

Une montre connectée avec l’ADN d’Apple

L’Apple Watch SE (2020) actuellement en promotion dispose d’un boitier carré en aluminium or de 44 mm. Ses dimensions et son poids sont presque similaires (44 x 38 x 10,4 mm pour 36,7 grammes) à l’Apple Watch Series 6 qui est pourtant beaucoup plus onéreuse. De même, la firme de Cupertino a repris la fameuse Digital Crown avec retour haptique. Les bordures ont été aussi affinées. Niveau design, c’est de l’Apple dans les textes.

La première génération de la Watch SE dispose d’un écran Retina OLED de 1,78 pouces pour une résolution de 448 x 368 pixels. La luminosité est excellente, ce qui permet de lire clairement les informations dessus. Cette montre connectée est animée par watchOS, dont la polyvalence reste notable. Les 16 Go de mémoire interne de ce modèle permettent des fonctions pratiques.

Une montre connectée plutôt équilibrée

Si visuellement, Apple n’a pas fait de compromis sur la Watch SE (2020), c’est au niveau de certains capteurs et des options que le constructeur a du faire des concessions. Par exemple, cette smartwatch ne dispose pas d’option de châssis en titane ou en acier inoxydable. On ne trouve également plus d’oxymètre, d’électrocardiogramme et l’Always On. Cela dit, le suivi de l’activité physique demeure complet et poussé.

Avec la fonction GPS + Cellular, vous pouvez passer des appels, envoyer des messages ou formuler des requêtes avec l’Apple Watch Se (2020). Compatible Apple Pay, elle vous permet de procéder à du paiement instantané sans contact. La montre connectée est certifiée 5 ATM, ce qui vous permet de vous adonner sans crainte à des activités aquatiques jusqu’à 50 mètres de profondeur. Enfin, Apple annonce une autonomie de 18 heures en usage classique. Pour la recharger complètement, il faut compter deux heures.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Apple Watch SE (2020).

Les alternatives à l’Apple Watch SE (2020)

Afin de savoir quelle smartwatch correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées du moment sur Frandroid.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.