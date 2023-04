À -40%, l’Apple Watch SE (1ère gen) bénéficie d’une offre de folie chez E.Leclerc

Les Apple Watch ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Mais, la marque n'a pas oublié les budgets plus restreints et propose une gamme d'Apple Watch SE, qui, malgré son prix plus contenu, ne manque certainement pas d'avantages. Et actuellement, c'est la première génération de ce modèle (édition Nike) qui profite d'une offre rare, puisqu'elle est proposée à 191 euros au lieu de 319 euros chez E.Leclerc.

Tout le monde n’a pas les moyens de mettre plus de 500 euros dans une montre connectée premium. La plupart des Apple Watch nécessitent par exemple un budget conséquent, surtout pour celles qui approchent les 1 000 euros, à l’image de la récente Apple Watch Ultra. Heureusement, la firme de Cupertino propose également des références plus accessibles, baptisées Apple Watch SE. Si leur fiche technique est moins pointue que celle des Apple Watch classiques, leurs atouts sont quand même nombreux, à commencer par leur prix, bien sûr. C’est d’autant plus le cas actuellement puisque la première génération de l’Apple Watch SE bénéficie d’une super offre : elle est en effet affichée à -40% dans son édition Nike.

Les atouts de l’Apple Watch SE

La qualité de fabrication d’Apple

Un écran OLED de 1,78 pouce

Un suivi efficace des activités sportives

Initialement proposée à 319 euros, l’Apple Watch Nike SE (GPS, 44 mm) est désormais vendue à 191 euros chez E.Leclerc.

E.Leclerc applique aussi des réductions alléchantes sur d’autres Apple Watch plus récentes, comme l’Apple Watch Series 7 (GPS, 41 mm) affichée à 300 euros au lieu de 429 euros, l’Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 45 mm) à 391 euros au lieu de 559 euros, ou encore l’Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41 mm) avec boîtier en acier inoxydable à 583 euros au lieu de 729 euros. Le modèle Series 7 (GPS + Cellular, 41 mm) avec boîtier en acier inoxydable or et bracelet milanais est quant à lui affiché à 545 euros au lieu de 779 euros.

Où acheter L' Apple Watch SE (2020) au meilleur prix ?

Les finitions d’Apple toujours aussi maîtrisées

Si Apple a dû faire quelques concessions sur les performances de son Apple Watch SE pour la rendre plus accessible, son design n’a certainement pas été négligé. Cet Apple Watch SE, dans son édition Nike, adopte le même format carré emblématique de la marque, avec ses bords arrondis. Le poids du boîtier en aluminium reste quant à lui contenu et n’excède pas les 30 g, hors bracelet donc. Pour la SE, pas d’acier inoxydable ou de titane sur certaines versions, pour éviter les matériaux trop onéreux qui pourraient faire grimper le prix, mais de l’aluminium, qui ne manque toutefois pas de solidité. Sur cette édition Nike, on aura droit à un bracelet sport, composé de fluoroélastomère, qui est non seulement résistant et souple, mais aussi très doux.

Côté écran, on aura droit à une dalle OLED Retina bien lumineuse (1000 nits annoncés) de 1,78 pouce, mais sans l’option Always-On qui permet de garder l’écran toujours allumé. Sinon, la Digital Crown sera évidemment de la partie pour naviguer dans les menus de la montre. Dans les entrailles de la montre, on retrouvera une puce SiP S5, que l’on retrouve sur la Series 5. Elle est certes moins puissante que celle des autres montres de la marque, mais elle promet bien une expérience fluide.

Un bon coach à son poignet

Les montres connectées de la marque à la Pomme ne font jamais l’impasse sur un suivi efficace et complet du sport. C’est d’autant plus le cas pour cette édition Nike, qui intègre d’ailleurs l’application Nike Run Club, qui donne notamment accès à des séances de run guidées. Autrement, de nombreux sports seront pris en compte par la montre, comme le vélo, le cardio, la course, la marche, le yoga ou encore le basket. D’autres sports moins courants seront même reconnus, comme le tai-chi ou encore le Pilates. Pour la natation, vous pourrez enchaîner vos brasses sans problème puisque la montre est étanche jusqu’à 50 mètres. Et, pour vous aider à vous repérer dans l’espace, le GPS, la boussole et l’altimètre seront bien disponibles.

En revanche, l’Apple Watch SE sera moins complète au niveau du suivi de la santé que les Apple Watch classiques. On devra, par exemple, faire l’impasse sur le capteur ECG pour réaliser les électrocardiogrammes ou encore sur l’oxymètre, qui permet de mesurer l’oxygénation du sang. Mais on aura tout de même accès au suivi du rythme cardiaque, à la détection de chute ou encore au suivi du sommeil, ce qui s’avère suffisant pour celles et ceux qui n’ont pas besoin d’autant de capteurs.

Enfin, concernant son autonomie, l’Apple Watch peut en théorie fonctionner durant 18 heures, mais tout dépendra de la nature de vos usages. Pour la recharge, on pourra compter sur la charge rapide, grâce au chargeur en USB-C.

