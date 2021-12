Cette tablette Asus qui s’utilise comme un Chromebook est 150 € moins chère

L'Asus CZ1000DVA-L30037 est une tablette hybride qui s'accompagne d'un clavier, mais surtout, il s'agit d'un véritable Chromebook. Une machine complète donc, et qui bénéficie en plus d'une réduction de 150 euros sur Amazon. Son prix passe ainsi de 399,99 euros à 249,99 euros.

À l’image du IdeaPad Duet Chromebook, l’Asus Chromebook CZ1000DVA-L30037 est une tablette hybride qui profite non seulement d’un clavier déjà fourni, mais aussi de la simplicité et la praticité de l’expérience ChromeOS. Il s’agit là d’une vraie bonne alternative à Lenovo, d’autant plus que son prix bénéficie d’une promotion de 150 euros actuellement.

Les points forts de la tablette Asus Chromebook

Un écran tactile de 10,1 pouces

Une tablette qui fait office de Chromebook

Combo MT8183 + 4 Go de RAM

Au lieu de 399,99 euros, la tablette Asus Chromebook CZ1000DVA-L30037 est désormais affichée à 249,99 euros sur Amazon.

Une tablette qui s’utilise comme un ordinateur portable

Étant donné que l’Asus Chromebook CZ1000DVA-L30037 est livrée avec un clavier détachable, cette tablette hybride peut aussi s’utiliser comme un véritable ordinateur portable. Et avec ses dimensions de 40.5 x 2 x 25.4 centimètres, la tablette est bien plus pratique à transporter avec soi. Cet Asus intègre par ailleurs un écran de 10,1 pouces, avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels, ce qui sera bien suffisant pour travailler confortablement sur du traitement de texte ou même pour regarder quelques épisodes d’une série.

En ce qui concerne ses performances, l’Asus Chromebook CZ1000DVA-L30037 embarque un processeur MediaTek MT8183, épaulé par 4 Go de mémoire vive. Une configuration qui ne sera pas vraiment adaptée pour un usage gourmand ou du jeu vidéo, mais elle restera tout à fait adaptée pour des travaux de productivité ou des tâches simples et pas trop exigeantes. Notez aussi que 64 Go de stockage complètent le tout, et que l’autonomie de l’appareil pourra grimper jusqu’à une dizaine d’heures sur une seule charge.

Une machine qui tourne sous ChromeOS

Cet Asus est donc aussi un Chromebook, ce qui suffit à en faire une machine très pratique au quotidien. Son système d’exploitation ChromeOS s’est depuis longtemps démarqué par sa simplicité d’utilisation, par ailleurs peu gourmande en énergie. Doté d’une interface épurée, cet OS se place le navigateur Chrome au centre de la plupart des tâches, ce qui est tout à fait adapté à nos usages actuels. Les applications de la suite Google, ainsi que son cloud bien pratique pour ne plus égarer ses fichiers, seront directement intégrées dans la machine. Vous pourrez également avoir accès aux applications de streaming vidéo (Netflix, Prime Video…) ou musical (Spotify, par exemple), le tout accessible sur le Play Store.

Pour comparer la tablette Asus Chromebook

Si vous souhaitez découvrir le système d’exploitation ChromeOS, mais en format PC portable, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs Chromebook du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.