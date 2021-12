Ce casque Sony à réduction de bruit est le cadeau idéal et pas cher pour Noël

Plus accessible que le casque haut de gamme de Sony, le modèle WH-CH710N parvient à proposer une réduction de bruit active satisfaisante et un bon rendu sonore, tout étant confortable. Ce dernier reste très recommandable surtout qu'il ne coûte que 59,99 euros au lieu de 150 euros habituellement. En voilà une bonne raison pour craquer pour un casque à réduction de bruit pour Noël !

Le Sony WH-1000XM4 fait du parti du haut panier chez le constructeur japonais, mais il faut y mettre le prix. Pour ceux dont le budget est assez serré ou qui souhaitent tout simplement ne pas dépenser plus de 300 euros dans un casque, il en existe certains à prix raisonnable qui profite du savoir-faire de la marque. On retrouve le WH-CH710N, un casque endurant doté de la réduction de bruit pour moins de 150 euros, mais qui perd aujourd’hui 60 % de son prix.

Le casque Sony WH-CH710N offre …

Un casque léger et confortable

La réduction de bruit satisfaisante pour le prix

L’autonomie généreuse de 35 heures environ

Compatible Alexa et Google Assistant

Habituellement au prix de 150 euros, le casque Sony WH-CH710N profite d’une remise immédiate de 60 % sur Amazon. Il devient donc encore plus abordable en s’affichant à présent à 59,99 euros. Et si vous ne tardez pas, le géant du e-commerce assure même une livraison avant Noël.

Un casque au design soigné et confortable

Comparé au casque premium WH-1000XM4, Sony conçoit une taille plus conséquente pour le modèle CH710N. Pourtant le design n’en est pas moins réussi, avec un aspect sobre et élégant. Ce casque circum-aural est doté d’un arceau en plastique souple, ce qui a pour but de rendre le casque léger. Pour garantir une bonne isolation passive et assurer un bon confort durant de longues heures d’écoute, les coussinets des oreillettes sont en similicuirs et englobent vos oreilles sans exercer de pression. Pensé pour être facilement transporté, le casque est léger et pivote facilement pour pouvoir se ranger sans souci.

La réduction de bruit active efficace à petit prix

En plus de l’isolation passive, le casque de Sony propose la technologie de réduction de bruit active. Évidemment on est loin de ce que peut proposer le Sony WH-1000XM4, mais elle a le mérite d’être de la partie et pour cette tranche de prix le WH-CH710N se montre assez convaincant. Grâce à la présence de deux microphones, le casque sera capable d’atténuer les bruits environnants pour vous isoler au mieux. Si vous souhaitez au contraire pouvoir entendre les sons qui vous entourent, sur un passage piéton par exemple, ou sur le quai d’une gare, vous pourrez également activer un mode en ce sens. Quant à la qualité sonore, le rendu sera très appréciable, avec une signature plutôt neutre qui saura convenir au plus grand nombre.

Un casque endurant pour de longues heures d’écoute

Sony ne néglige pas l’autonomie de son casque et annonce une durée d’utilisation de 35 heures avec le Bluetooth et le système de réduction de bruit activé. Il est même compatible avec la charge rapide. Au bout de 10 minutes de recharge (via USB-C), vous gagnerez une heure d’écoute. Enfin, le Sony WH-CH710N assurera la compatibilité avec le Bluetooth 5.0, avec un appareillage facilité grâce à la puce NFC, ainsi que les compatibilités avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Siri.

