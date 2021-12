C’est déjà Noël chez Xiaomi : sa balance connectée chute à seulement 16 €

Il est encore temps de faire des cadeaux de Noël de dernière minute. Cdiscount propose actuellement la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à l'excellent prix de 16,53 euros au lieu de 34,99 euros, avec une livraison garantie avant le 25 décembre prochain.

Xiaomi est une marque qui nous habitue à proposer tout un tas de produits Tech à un prix défiant toute concurrence. Sa Mi Body Composition Scale 2 ne fait pas exception, mais il faut tout de même savoir que ce n’est pas la meilleure balance connectée qui soit, car souvent imprécise. Cependant, il est difficile de lui reprocher cet écart de quelques grammes entre chaque pesée avec cette réduction de plus de 50 %.

La Mi Body Scale 2, c’est quoi ?

Une balance connectée pas chère

Pas toujours précise, mais les fonctionnalités sont là

Jusqu’à 16 personnes différentes peuvent l’utiliser facilement

Au lieu de 34,99 euros à son lancement, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 16,53 euros sur Cdiscount.

Une balance connectée pour toute la famille

La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 possède un look assez classique pour une balance connectée, avec sa robe entièrement blanche et une plaque en verre posée sur le dessus. Elle se range facilement dans un coin de la salle de bain pour que toute la famille y accède facilement. Pour l’utiliser, rien de plus simple : il suffit de monter dessus pour que les petites LED s’allument et affichent votre pesée du jour. Elle reconnait jusqu’à 16 profils utilisateurs différents, le tout configurable en fonction de si vous êtes un enfant ou un adulte. La balance de Xiaomi supporte un poids maximal de 150 kilos et fonctionne avec 4 piles AAA pendant plusieurs mois.

Quelles sont les fonctionnalités principales ?

Comme dit un peu plus haut, la Mi Body Scale 2 n’est pas la meilleure balance connectée qui soit. Il se peut que le résultat affiché d’une pesée à l’autre ne soit pas si précis, avec un écart de quelques grammes même à quelques secondes d’intervalle. Ceci étant dit, elle propose tout de même de nombreuses fonctionnalités une fois reliée à l’application Mi Fit disponible sur iOS et Android. Vous pourrez y retrouver quelques données intéressantes comme l’IMC, la masse musculaire, la masse graisseuse, la masse osseuse, le taux d’eau, le taux de graisse viscérale, le taux de graisse corporelle et bien d’autres. Tout cela vous permettra donc d’en apprendre un peu plus sur votre corps et de travailler sur votre santé en conséquence, même s’il faut évidemment prendre ces résultats avec des pincettes.

Nos recommandations pour une balance connectée de qualité

Afin de découvrir des modèles plus efficaces et plus performants que la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, et donc plus chers, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures balances connectées en 2021.

