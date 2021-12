Drone Parrot Anafi 4K à -56 % : c’est le moment de profiter de la vision FPV

Parrot est une marque française spécialisée dans les drones, qui a su s'imposer depuis quelques années. Son modèle 4K, le séduisant Anafi, vendu avec un casque FPV et tous ses accessoires, profite actuellement d'une réduction record de 450 euros.

Parrot, qui n’a plus besoin de faire ses preuves dans l’univers du drone, a récidivé avec son excellent modèle Anafi. Il est vendu avec sa télécommande, son sac de transport, mais aussi le casque FPV (First Person View) qui promet une agréable expérience en immersion. Avec son format particulièrement compact et ses compétences 4K, le petit drone a tout l’air d’un grand. Si vous avez envie de vous lancer dans l’univers du drone ou d’agrandir votre collection avec un nouveau modèle, c’est tout simplement le moment idéal puisque le Parrot Anafi et son casque FPV profitent de 56 % de réduction.

Pourquoi choisir le Parrot Anafi avec vision FPV ?

Un drone léger, compact et pliable

Une qualité vidéo 4K en 30 fps

Vol en immersion grâce à la FPV

Ce pack Parrot, contenant le Anafi 4K, la télécommande, le sac de transport et le casque FPV, est proposé à -56% sur un prix de vente original de 799,99 euros : il chute donc à 349,99 euros chez la Fnac.

Un drone compact et résistant

Comme beaucoup de drones de chez Parrot, l’Anafi profite d’un format particulièrement compact : il ne mesure que 244 x 67 x 65 mm replié et pèse le poids plume de 320 grammes. Déplié, il mesure alors 175 x 240 x 65 mm. Il s’avère très pratique à transporter au quotidien, car il se replie et se range dans sa petite housse. La radiocommande fournie avec est presque plus lourde que le drone lui-même. Elle a été pensée pour y poser votre smartphone, histoire de voir en direct ce que vous êtes en train de filmer.

Étant très léger avec sa conception en fibre de carbone et fibre de verre, le drone est capable d’atteindre un maximum de 55 km/h en mode sport. Face aux rafales (jusqu’à 80 km/h), le petit Anafi s’en sort aussi pas trop mal. Grâce aux matériaux utilisés, il est de plus très solide et capable de faire face à d’éventuelles chutes, quasi inévitables lors du pilotage d’un drone. Le constructeur français a en outre pensé à diminuer le bruit causé par les hélices, le réduisant de 35 % par rapport au Bebop 2.

Des prises de vue 4K et en immersion

L’Anafi est capable de filmer en 4K à 30 IPS (ou à 24 FPS pour un effet cinéma) et en 1080p à 60 IPS. Il peut également filmer en HDR. Son gros atout ? Sa caméra repose sur un stabilisateur trois axes, mais surtout sur un tilt de 180°, ce qui permet de réaliser des plans en contre-plongée.

Côté autonomie, le petit drone peut voler durant environ 25 minutes grâce à sa batterie de 2700 mAh. Il est de plus programmé pour revenir automatiquement vers son point de départ lorsque le niveau de la batterie devient critique.

Le pack proposé par Parrot intègre des lunettes FPV, ce qui vous permettra de tester le vol en immersion. Le pilotage du Anafi peut ainsi être fait à partir d’un casque de réalité virtuelle, qui accueille le smartphone sur lequel figure l’application de pilotage. Sensations fortes garanties.

Si vous voulez en savoir plus sur ce petit drone, vous pouvez consulter notre test du Parrot Anafi.

Comparer les différents drones disponibles sur le marché

Vous ne savez pas quel drone choisir ? Pour vous aiguiller, nous vous invitons à consulter notre dossier sur les meilleurs drones en 2021.

