L’ultrabook Asus Zenbook Flip 13 OLED s’utilisant comme une tablette est en promotion

Pour travailler plus confortablement en cette nouvelle année, pourquoi ne pas miser sur un PC portable hybride qui facilitera vos différents usages ? L'Asus Zenbook Flip 13 OLED en est un bon exemple, avec sa charnière qui permet de faire pivoter l'écran pour une utilisation en mode tablette. Et en ce moment, son prix baisse : il passe de 999 euros à 899 euros sur Boulanger.

En matière de PC portables, Asus a toujours frappé fort avec sa gamme de Zenbook Flip. Ces ultrabooks disposent d’une charnière qui permet de faire pivoter l’écran pour l’utiliser en mode tablette, une fonctionnalité qui est notamment très appréciée des créatifs. Et la marque n’a pas fait les choses à moitié pour ses références les plus récentes en les dotant par exemple d’un écran OLED, soit l’assurance de profiter d’une très belle qualité d’affichage, comme avec le modèle Zenbook Flip 13 OLED. Ce dernier profite d’ailleurs d’une promotion de pas moins de 100 euros en ce moment.

Les points forts de cet Asus Zenbook Flip 13 OLED

Windows 11 est de la partie

L’écran OLED de 13 pouces tactile…

… qui peut aussi s’utiliser en mode tablette

i5 de 11e génération + 8 Go de RAM + SSD de 512 Go

Auparavant proposé à 999 euros, l’Asus Zenbook Flip 13 OLED (UX363) est désormais affiché à 899 euros sur Boulanger.

Un ultrabook hybride soigné

L’Asus Zenbook Flip 13 affiche des lignes sobres et sans fioritures, avec un châssis métallique doté d’une finesse plutôt appréciable. En plus, il présente également un format contenu, avec un poids de seulement 1,3 kg, ce qui le rendra très facilement transportable pour tous les nomades. La pièce maîtresse de ce design est évidemment son écran de 13 pouces, qui dispose d’abord de bordures très fines, mais aussi d’une dalle OLED Full HD (1920 x 1080 pixels). Vous pourrez donc profiter d’une excellente qualité d’affichage, avec des contrastes infinis et des noirs profonds à chaque utilisation. Que cela soit pour le travail ou pour regarder des séries, le confort visuel sera au rendez-vous.

Mais l’écran propose aussi une autre fonctionnalité bienvenue pour les créatifs ou ceux et celles qui souhaitent avoir un usage différent de cet ultrabook en un seul mouvement. En effet, ce Zenbook Flip intègre une charnière à 360° qui permet de faire pivoter l’écran pour l’utiliser comme une tablette. Pratique pour dessiner, prendre des notes ou tout simplement le poser en mode chevalet pour regarder confortablement une vidéo ou une série.

Une machine performante au quotidien

Côté puissance, l’Asus Zenbook Flip 13 OLED embarque un processeur Intel Core EVO i5 1135G7, cadencé à 2,4 GHz (boost jusqu’à 4,2 GHz), épaulé par 8 Go de mémoire vive. Cette configuration suffira amplement à assurer des tâches de bureautique, de la navigation web ou encore des travaux créatifs comme de la retouche photo, mais elle ne sera pas vraiment destinée à du gaming. Par ailleurs, on pourra également compter que la présence d’un SSD de 512 Go. De quoi réduire les temps de chargement et accélérer le lancement de l’ordinateur.

Autre atout pour cet ultraportable : la présence du NumPad, qui contribue fortement à la praticité de la machine. Concrètement, c’est grâce à un réseau de LEDs que le pavé tactile se transforme en pavé numérique. Pratique pour saisir des données numériques en un clin d’œil. Enfin, concernant sa connectique, le Zenbook Flip 13 OLED comprend un port USB 3.2 Gen 1, un port HDMI et un port Thunderbolt 4 USB-C.

