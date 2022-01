Ces écouteurs sans fil Sony à moins de 60 € sont parfaits pour les petits budgets

Les Sony WF-XB700 sont la paire d’écouteurs la plus abordable de la firme nippone. Ces true wireless profitent du savoir-faire de Sony, mais avec un prix accessible pour les petites bourses. Aujourd’hui ils tombent à 59,77 euros contre 150 euros à leur sortie.

Sony est une marque dont la réputation n’est plus à faire dans le monde de l’audio. En effet, la firme japonaise propose des produits devenant même les meilleures références sur le marché, mais ils sont assez onéreux comme les WF-1000XM4. Pour celles et ceux dont le budget est assez serré, la marque conçoit également des écouteurs sans-fil plus abordables. Il s’agit des Sony WF-XB700 et s’ils ne disposent pas de la réduction de bruit, ils offrent une bonne isolation passive. De plus ils ont l’avantage d’être en promotion — de quoi profiter du savoir-faire de la marque à prix réduit.

Ce qu’il faut retenir des Sony WF-XB700

Ce sont des écouteurs solides et IP54

Offrant un très bon maintien et une isolation efficace

Ainsi qu’un rendu sonore de qualité et riche en basses

Sans oublier une bonne autonomie et une charge rapide

Commercialisés en 2020, les écouteurs sans-fil Sony WF-XB700 sont régulièrement en promotion aux alentours de 70 euros. Toutefois sur Amazon, les oreillettes de Sony passent à seulement 59,77 euros. Il s’agit du meilleur prix proposé par le site du géant du e-commerce.

Des écouteurs Sony confortables et endurants à petit prix

Avec les Sony WF-BX700 on est loin de la conception des WF-1000XM4. Il faut dire que la marque a surtout choisi de miser sur l’aspect ergonomique afin d’assurer un confort longue durée. Ces écouteurs offrent un excellent maintien dans les oreilles et malgré leur taille assez imposante, nous n’avons pas plus de 8 g dans chaque oreille — parfait pour une écoute longue, sans trop d’inconfort. Et grâce à la certification IP54, ces écouteurs pourront être vos meilleurs compagnons lors d’intenses séances de sport, par exemple.

On retrouve sur les écouteurs des boutons qui sont un peu petits et durs à activer, mais une fois l’habitude prise, le contrôle est intuitif. Côté gauche, nous avons la gestion du volume et sur le droit celle de la lecture ou encore l’activation d’un assistant vocal. Concernant le boîtier qui loge les écouteurs, il est assez compact pour se glisser facilement dans votre proche. L’étui vous offre jusqu’à 18 heures de lecture de musique, et si vous êtes pressé, 10 minutes de recharge suffisent pour avoir jusqu’à 60 minutes d’écoute supplémentaire. Autrement, l’autonomie des écouteurs est de 7 à 8 heures.

Pas de réduction de bruit, mais un son puissant

Si ces écouteurs ne proposent pas d’ANC, ils proposent une isolation passive de qualité et le rendu sonore est plutôt bon. On a le droit à des médiums maîtrisés et des aigus un peu en retraits. Sony a surtout soigné les basses qui sont puissantes et très présentes grâce à la technologie Extra Bass. Si vous écoutez de la musique riche en basses et avez un petit budget, vous avez peut-être trouvé le produit qu’il vous faut.

