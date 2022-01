Le balai aspirateur de Xiaomi devient une très bonne affaire grâce à cette offre

Avec Xiaomi, il est possible d’avoir un balai aspirateur puissant, efficace et pour pas cher en comparaison de la concurrence. Pour vous débarrasser de toutes les saletés qui s'accumulent sur votre sol, le Mi Vacuum Cleaner G10 pourra évidemment remplir cette tâche et cela pour moins de 250 euros au lieu de 300 euros habituellement.

Dyson est clairement devenu la référence dans le domaine des balais aspirateurs, mais avec des prix élevés. Il est donc plutôt judicieux de s’intéresser à la concurrence. Comme Xiaomi par exemple qui propose son modèle Mi Vacuum Cleaner G10, un balai aspirateur performant pour nettoyer tout type de sol sans y mettre le prix. Ce modèle est d’ailleurs plus abordable grâce à une remise de 50 euros sur son prix initial.

Les points clés du Mi Vacuum Cleaner G10

Un aspirateur puissant et très maniable

Efficace sur toutes les surfaces

Une autonomie de 65 minutes

Le bon rapport qualité-prix

Avec un prix de lancement à 299 euros, le balai aspirateur Mi Vacuum Cleaner G10 est désormais disponible en promotion à 249 euros sur le site Rue du Commerce. Cela revient à faire 50 euros d’économie sur la facture.

Un balai aspirateur qui facilite la corvée du ménage

Si vous utilisez encore un aspirateur « traineau », le Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10o va vous simplifier les choses. C’est un aspirateur-balai avec lequel vous allez pouvoir entretenir votre intérieur en faisant le moindre effort. Cet aspirateur d’une grande polyvalence garantit une totale liberté d’utilisation grâce à l’absence de fil et de sac. Il a également l’avantage d’être léger, et sera donc moins pénible à déplacer même entre les étages sans trop de difficultés. Il est même possible de transformer le balai en un aspirateur à main d’un simple clic, pour aspirer les saletés entre le siège arrière des voitures, dans les pliures des sièges avant ou entre les coussins de votre canapé.

Aspirez et nettoyez tout ce qui se trouve sur le sol

Le véritable atout du balai aspirateur de Xiaomi est sans aucun doute sa puissance. Avec son puissant moteur qui atteint jusqu’à 600 watts, il devrait être largement suffisant pour tous les sols, tapis et autres moquettes. Conçue pour vous simplifier vos tâches ménagères, la marque intègre une brosse qui va ajuster automatiquement la puissance d’aspiration en fonction des différents types de sols avec le mode auto. Xiaomi rend plus efficace sa brosse avec une conception en V, afin d’éviter la formation de nœuds et assurer une bonne aspiration. Le balai aspirateur s’équipe même d’un système de filtration à 12 cyclones pour la séparation de la poussière et de l’air. Cela permet de moins faire travailler le filtre de l’aspirateur et de prolonger la durée de vie des filtres. De plus, équipé d’un réservoir d’eau magnétique, vous allez pouvoir passer l’aspirateur et la serpillière en une seule fois.

Pendant une bonne heure

Autre nouveauté sur ce modèle, à présent l’écran LCD en couleur pour pouvoir contrôler les différentes fonctionnalités du produit en un seul clic, et afficher des informations comme l’état du filtre et la batterie restante. D’ailleurs, à propos de l’autonomie, vous pourrez compter sur sa batterie de 3 000 mAh pour faire votre ménage en toute tranquillité. Vous allez pouvoir nettoyer votre maison en un seul passage. Ce balai aspirateur dispose de 3 modes d’utilisation différents, de la puissance maximale pour finir avec la saleté la plus incrustée, à un mode standard pour que vous puissiez nettoyer votre maison. Ce dernier mode vous offre une durée d’utilisation allant jusqu’à 65 minutes d’après la marque. Et pour ce qui est du vidage de l’aspirateur, la capacité du bac à poussière est de 0.6 litre et un clic suffira pour ouvrir le réservoir et ainsi le vider facilement. Pas de risque de s’en mettre plein les mains. À noter, il faudra compter 3,5 heures pour le recharger.

