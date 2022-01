La balance connectée de Huawei est moins chère que celle de Xiaomi (12 € seulement)

Après les probables excès des fêtes de fin d'année, rien de tel que de faire un petit point pondéral... La balance connectée Huawei Scale 2 propose de surveiller votre poids et votre forme physique globale, le tout pour un prix mini en ce moment sur Cdiscount. Son prix passe en effet de 42 euros à seulement 13 euros.

Une balance connectée, oui, mais pour quoi faire ? En plus de vous indiquer votre poids, elle pourra notamment mesurer votre IMC, votre masse musculaire ou encore votre pourcentage de graisse corporelle. Elle permet ainsi de suivre au quotidien l’évolution de votre corps et de votre forme physique, ce qui peut être particulièrement pratique pour les sportifs. En ce début d’année propice aux bonnes résolutions, c’est le moment idéal pour équiper votre salle de bain d’une petite balance connectée. Et ça tombe bien, puisque la Huawei Scale 2 est actuellement proposée à un tout petit prix aujourd’hui.

Les points forts de la balance connectée Huawei Scale 2

9 indicateurs corporels différents

Design épuré et format mini

Reconnaissance automatique jusqu’à 10 utilisateurs

Habituellement, la Huawei Scale 2 (modèle AH100) est proposée aux alentours de 30 euros chez les différents marchands du e-commerce. Sur Cdiscount, elle était vendue à 42,33 euros, mais est aujourd’hui affichée au tarif imbattable de 12,99 euros.

Simplicité d’utilisation avec un design réussi

La Huawei Scale 2 mise clairement sur la simplicité. Vous ne trouverez donc pas de grandes innovations technologiques, mais une balance efficace et discrète, à un tarif plus que raisonnable. C’est simple, la balance connectée de Huawei fait son job. En livrée blanche, le modèle s’avère élégant, mais sobre. Le plateau en verre trempé peut accueillir un poids jusqu’à 150 kg. Ce dernier mesure 30 x 30 cm, ce qui reste assez large pour monter confortablement dessus. Avec moins de 2 cm d’épaisseur et un poids plume, elle se déplace et se range facilement. La lecture des résultats est claire grâce à un affichage LED suffisamment lumineux. La balance fonctionne à piles et a une autonomie de plusieurs mois.

Un rapport complet sur votre santé

La Huawei Scale 2 est capable de vous fournir huit mesures différentes, en plus du poids. Celles-ci sont le pourcentage de graisse corporelle, la masse musculaire, le pourcentage d’eau dans le corps, l’indice de masse corporel (IMC), la graisse viscérale, la masse osseuse, le taux de protéines et le métabolisme de base.

Comme toutes les balances Huawei, elle fonctionne en binôme avec l’application Huawei Health, disponible sur Android et iOS. Celle-ci vous proposera ainsi une analyse détaillée de votre forme actuelle. Elle s’avère ainsi bien pratique pour suivre votre évolution jour après jour. Jusqu’à 10 utilisateurs peuvent être enregistrés et suivis séparément. À noter que la balance se connecte à votre smartphone uniquement en Bluetooth, pas en Wi-Fi. Vous pouvez même, si l’envie vous en prend, partagez vos résultats directement sur les réseaux sociaux.

