Cet écran gaming 27″ incurvé (QHD, 165 Hz, 1 ms) perd 100 € de son prix

Si vous recherchiez un écran de bonne qualité pour jouer à des jeux vidéo et cela dans les meilleures conditions possible, la marque Dell à de quoi satisfaire vos envies. Le S2722DGM est un moniteur complet qui devrait mettre tous les gamers d’accord, et qui tombe à 229,99 euros au lieu de 329,99 euros habituellement.

Les joueurs occasionnels ou professionnels le savent, l’écran occupe une place centrale et déterminante dans une configuration PC pensée pour le jeu vidéo. Le modèle S2722DGM de chez Dell a de nombreux atouts pour satisfaire les joueurs souhaitant un moniteur performant. Il offre une expérience fluide et réactive grâce à son taux de rafraîchissement élevé et un de temps de réponse de 1 ms. Sa fiche technique a donc de quoi plaire, surtout avec 30 % de réduction.

Un moniteur orienté gaming avec …

Une dalle VA de 27 pouces QHD et 165 Hz

Le format incurvé pour favoriser l’immersion

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms

En bonus : la compatibilité avec AMD FreeSync

Affiché au prix de 329,99 euros, le moniteur gaming Dell S2722DGM est en ce moment en promotion à 229,99 euros sur le site Rue du Commerce, soit 30% de remise immédiate.

Une immersion immédiate en jeu avec une belle définition

À première vue, le moniteur dispose d’un design plutôt réussi avec de fines bordures élégantes misant sur un look à la fois sobre et robuste. Pensé pour être ergonomique, il est possible de régler à votre guise sa hauteur, son angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement ou même le fixer au mur pour s’adapter à vos besoins. Il propose une dalle VA de 27 pouces, qui affiche une définition QHD (2 560 x 1 440 pixels), pour ainsi profiter d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées.

De plus, vous profiterez d’un meilleur confort visuel grâce à sa courbure de 1500R qui garantit une bonne immersion en jeu. Ce format s’avère très confortable et adapté à une large variété d’applications, allant de la bureautique au gaming. L’écran incurvé va améliorer votre champ de vision par rapport à un écran plat, et vous permettra de vivre votre expérience de manière plus réaliste. Le constructeur Dell ajoute même une touche lumineuse vers le bas du moniteur, afin d’offrir un éclairage ambiant pour les jeux dans des environnements peu éclairés.

Une configuration solide pour les gamers

Tout est pensé pour offrir une excellente expérience de jeu sur cet écran. Dans certains jeux, la victoire se joue souvent à quelques centièmes de seconde, c’est pourquoi le temps de réponse de seulement 1 ms vous conviendra parfaitement pour être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes. Ce n’est pas tout, ce modèle offre aussi un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, pour une fluidité d’affichage parfaite avec des images très détaillées.

De plus, ce moniteur Dell est également compatible AMD FreeSync Premium pour avoir des images nettes, et ainsi éviter les problèmes de ralentissement, ou de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties. Quant à la connectique de cet écran, on retrouve le strict nécessaire à savoir deux ports HDMI, une entrée DisplayPort et une sortie casque.

