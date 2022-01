Les Huawei FreeBuds 4i profitent des soldes pour s’afficher à moitié prix

Aujourd’hui, nous avons plus besoin de vider vos économies pour avoir des écouteurs avec réduction de bruit active. Les FreeBuds 4i en sont dotés et délivrent aussi une bonne qualité audio. Déjà abordable, on les trouve actuellement en promotion à seulement 56,68 euros sur le site d'Amazon, contre 99,99 euros à leur lancement.

De plus en plus, on retrouve sur le secteur audio des écouteurs avec réduction de bruit à petit prix, mais la qualité ou les fonctionnalités ne sont pas pour autant sacrifiées. Les FreeBuds 4i en font d’ailleurs partie et créer la surprise. Avec leur design moderne, leur grande autonomie et leur réduction de bruit efficace, les écouteurs de la firme chinoise sont à considérer. Encore plus aujourd’hui avec cette réduction de plus de 40 % sur leur prix d’origine.

Les points essentiels à retenir des FreeBuds 4i

Des écouteurs confortables

Une réduction de bruit active efficace pour le prix

Une grande autonomie couplée à une charge rapide

Avec un prix initial à 99,99 euros, les Huawei FreeBuds 4i se trouvent généralement au prix de 79,99 euros. Mais c’est sans compter sur Amazon qui met le paquet pendant les soldes. On les retrouve à seulement 56,68 euros. C’est le prix le plus bas constaté sur le site.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Huawei FreeBuds 4i. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une réduction de bruit étonnamment réussie pour le prix

Pour ce prix, vous serez ravie de découvrir que ces écouteurs entrée de gamme disposent d’une isolation passive couplée à la réduction de bruit active. Cela est possible grâce à la présence de deux microphones, qui agissent pour diminuer les bruits ambiants, jusqu’à 22 dB d’après la marque. Bien entendue, elle n’est pas aussi efficace que celle des meilleurs écouteurs du marché — on pense par exemple aux AirPods Pro ou des Sony WF-1000XM4. Mais pour ce prix abordable, on pardonnera cette différence, car l’ANC va efficacement éliminer certains bruits gênants et saura satisfaire de nombreux utilisateurs. Un mode transparence sera aussi disponible pour pouvoir écouter ce qui vous entoure sans avoir besoin d’ôter les écouteurs, ce qui peut s’avérer pratique dans certaines situations, comme sur un passage piéton.

Côté audio, les écouteurs de Huawei offrent un rendu sonore chaleureux et équilibré, diffusé grâce aux haut-parleurs — ou transducteurs — de 10 mm de diamètre à chacun des deux écouteurs. De plus, les écouteurs true wireless sont bien compatibles avec les codecs classiques que sont le Bluetooth SBC et AAC, mais on ne pourra pas retrouver l’aptX ni le LDAC. Pour cette gamme de prix, ils ont le mérite d’être assez précis et efficaces, notamment dans les voix ou les aigus.

Le confort et l’autonomie sont aussi de la partie

À propos du design, les 4i ressemblent aux FreeBuds Pro, notamment au niveau du boîtier de charge qui conserve la même forme de galet ovale. Une fois dans les oreilles, les écouteurs ne manquent pas de confort, y compris sur la durée. Légers, ils sauront se faire oublier lors de longues sessions d’écoute. Avec leur format intra-auriculaire, ils s’adapteront parfaitement à la forme de votre oreille grâce aux différents embouts en silicone fournis.

Pour finir, les Huawei FreeBuds 4i se défendent très bien sur le plan de l’autonomie. Le constructeur chinois promet une durée d’utilisation de 10 heures sans la réduction de bruit activée, et de 7,5 heures avec. Leur grand atout réside surtout dans leur recharge, car 25 minutes suffiront à les recharger à 100 % une fois placés dans leur boîtier. D’ailleurs, ce dernier perdra une grande partie de sa batterie après cette recharge, donc il ne faudra pas trop compter sur plus d’une charge complète.

Si vous souhaitez en savoir davantage, nous vous invitons à lire notre test complet des FreeBuds 4i de Huawei.

