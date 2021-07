Les Huawei FreeBuds 4i se mettent dans un pack intéressant pour les soldes

Si vous souhaitez investir dans des écouteurs true wireless dotés de la réduction de bruit active, les FreeBuds 4i sont actuellement les écouteurs sans fil les plus économiques. Vous pourrez profiter d'une bonne qualité audio, sans pour autant débourser plus de 200 euros, car on les trouve aujourd'hui en promotion à seulement 79,99 euros (avec un étui offert) chez Darty et la Fnac.

Les écouteurs FreeBuds 4i de Huawei offrent une grosse autonomie associée à une charge ultra rapide, un système de réduction de bruit active (ANC), et un bon sonore pour un prix nettement plus abordable que certains concurrents. Ils sont d’ailleurs plus accessibles actuellement puisqu’ils sont proposés dans un pack pour moins de 80 euros.

Les FreeBuds 4i c’est …

Des écouteurs confortables

Une réduction de bruit active jusqu’à -22 dB

Une grande autonomie

Au lieu de 119,99 euros, les FreeBuds 4i de Huawei sont aujourd’hui proposés dans un pack avec un étui offert pour seulement 79,99 euros chez Darty, soit 33 % de réduction. Vous pouvez également trouver ce pack à la Fnac.

Huawei FreeBuds 4i : des écouteurs true wireless confortable

À première vue, les Huawei FreeBuds 4i reprennent une bonne partie de leur design à la génération précédente — à savoir les FreeBuds Pro. Au niveau du boîtier de charge, les 4i conservent la même forme de galet ovale. Le confort est au rendez-vous, grâce à la forme intra auriculaire. Les écouteurs s’adapteront parfaitement à la forme de votre oreille grâce aux différents embouts en silicone fournis. Légers, ils sauront se faire oublier lors de longues sessions d’écoute. Ils sont dotés de capteurs capacitifs pour un contrôle tactile simplifié et intuitif.

Faites le silence autour de vous

L’isolation passive est accompagnée d’une réduction de bruit active. Cette dernière est possible grâce à la présence de deux microphones, qui agissent pour diminuer les bruits ambiants, jusqu’à 22 dB d’après la marque. Cette réduction n’arrivera naturellement pas au niveau des AirPods Pro ou des Sony WF-1000XM4, mais pour ce prix plutôt abordable, on pardonnera cette différence, et cette réduction saura satisfaire de nombreux utilisateurs. Grâce au mode ANC, vous pourrez éliminer les bruits de fond, ou rester à l’écoute de l’environnement autour de vous avec le mode Perception, pratique dans certaines situations comme pour traverser un passage piéton ou écouter une annonce en gare.

Une bonne qualité audio

Côté audio, les FreeBuds 4i offre un rendu sonore chaleureux et équilibré, diffusé grâce aux haut-parleurs — ou transducteurs — de 10 mm de diamètre à chacun des deux écouteurs. De plus, les écouteurs true wireless sont bien compatibles avec les codecs classiques que sont le Bluetooth SBC et AAC, mais on ne pourra pas retrouver l’aptX ni le LDAC. Pour cette gamme de prix, ils ont le mérite d’être assez précis et efficaces, notamment dans les voix ou les aigus.

Une autonomie performante et une charge rapide efficace

Quant à l’autonomie, le constructeur chinois promet une durée d’utilisation de 10 heures sans la réduction de bruit activée, et de 7,5 heures avec. Lorsque les écouteurs sont à plat, 25 minutes suffiront à les recharger à 100 %. Ce dernier perdra une grande partie de sa batterie après cette recharge, donc il ne faudra pas trop compter sur plus d’une charge complète.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Huawei FreeBuds 4i.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei FreeBuds 4i.

