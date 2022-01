Cette vente privée propose la fibre la moins chère du moment : 13 €/mois

Bemove est retour en cette fin de semaine pour chahuter le marché des box fibre. Cette fois-ci, ce partenariat avec SFR vous permet d'obtenir une ligne via une box Fibre à partir de seulement 13 euros par mois.

La fibre est encore un poil inaccessible pour vous en termes de prix ? Que diriez-vous d’enfin pouvoir y goûter sans trop impacter votre budget mensuel ? Voici ce que propose cette vente privée en partenariat avec Bemove. Elle offre la possibilité de souscrire à un abonnement à la fibre de SFR pour un prix moindre que les tarifs officiels.

La fibre à pas cher oui, mais quoi d’autre ?

Un débit allant jusqu’à 1 ou 2 Gb/s en téléchargement et 500Mb/s en envoi

160 chaînes TV incluses (jusqu’à 200)

Une ligne téléphonique avec appels illimités vers fixes en France

Jusqu’au 3 février 2022, cette vente privée vous permet d’obtenir un abonnement à la fibre SFR (SFR Box 7) pour 13 euros mensuels au lieu de 18. Vous pouvez aussi opter pour un meilleur débit (SFR Power Box 7) à 19 euros par mois au lieu de 24.

Une fibre optimale pour tous les usages

Rien qu’avec l’offre SFR Box 7, vous avez droit à un débit extrêmement confortable permettant de profiter de tout ce que la fibre peut offrir. Cette dernière permet d’atteindre des débits jusqu’à 1Gb/s en téléchargement et jusqu’à 500 Mb/s en envoi. Ce qui est largement à même d’offrir une expérience complète optimale allant du streaming de vidéo, au téléchargement ultra rapide de fichiers, au jeu en ligne et même la domotique en connectant tous vos appareils au réseau local.

Concernant le routeur SFR Box 7, il offre bien évidemment une connexion Wi-Fi 5 mais il est bien sûr possible de brancher ses appareils en filaire grâce à ses 4 ports Ethernet disponibles.

La TV et une ligne fixe en plus

Ce qui fait le véritable attrait de cette offre, c’est l’apport d’un bouquet TV de 160 chaînes avec un décodeur 4K permettant jusqu’à 8 heures d’enregistrement pour vos programmes préférés. Les services de VOD comme YouTube, Netflix et d’autres sont également accessibles à partir du boîtier. La télécommande vocale est aussi de la partie pour vous permettre de changer de chaînes ou de piloter votre contenu à la voix.

Pour finir, l’offre comprend également une ligne de téléphonie fixe avec des appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations dans le monde. Vous avez même la possibilité de conserver votre numéro actuel gratuitement en renseignant lors de l’inscription.

