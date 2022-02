Le Xiaomi Mi Smart Band 5 ne coûte plus que 14 € avec ce code promo des soldes

Lancé initialement au tarif de 50 euros, le petit bracelet connecté de Xiaomi passe sous la barre des 15 euros grâce à un rabais et un code promo sur AliExpress. Le bon plan idéal si vous recherchez un bracelet connecté discret et efficace, à un prix tout simplement imbattable.

Le Xiaomi Mi Smart Band 5 est un bracelet très pratique à utiliser au quotidien : il accompagnera efficacement toutes vos sorties sportives. Si vous voulez vous faire plaisir à petit prix, vous pouvez faire de belles économies : le bracelet connecté de Xiaomi, déjà vendu à un prix très abordable, profite d’une énorme remise de 72 % grâce à un code promo.

Xiaomi Mi Smart Band 5 : l’essentiel

Agréable écran OLED de 1,1 pouce

Bonne autonomie de deux semaines

11 programmes d’activités sportives

Au lieu du tarif de lancement de 49,99 euros, AliExpress propose le Xiaomi Mi Smart Band 5 au tarif vraiment intéressant de 19 euros. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il est possible d’appliquer en plus un code promo de 5 euros, ce qui fait tomber le bracelet de Xiaomi à seulement 14 euros, soit une remise de 43 euros.

N’oubliez pas d’appliquer le code promo MOINSDE05 sur le panier pour profiter des 5 euros de réduction supplémentaires.

Si, par la suite, la réduction mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Mi Smart Band 5. Les prix sont mis à jour automatiquement.

Un bracelet connecté discret et efficace

Ce bracelet connecté de Xiaomi arbore un design sobre, avec un écran oblong. Ce dernier profite de la technologie OLED, en 1,1 pouce, avec une définition de 126 x 294 pixels. Le confort de lecture est donc bel et bien assuré et les noirs profonds. Le bracelet en silicone fourni à l’achat s’avère plutôt agréable à porter et possède de nombreux crans de réglages, ce qui permettra de l’adapter à toutes les tailles de poignets.

L’autonomie de ce bracelet est tout à fait respectable : environ deux semaines. Pour le recharger, il vous suffira de coller le chargeur magnétique au boitier, ce qui s’avère bien pratique au quotidien puisque vous n’aurez pas besoin d’enlever le bracelet. Le Smart Band se recharge totalement en moins de 2 heures.

Des fonctions de suivis de santé et d’activités sportives

Le Mi Smart Band 5 propose un suivi d’activité sportive qui conviendra bien à la majorité des consommateurs. Il dispose d’un cardiofréquencemètre, d’un gyroscope et d’un accéléromètre. Il est ainsi capable d’analyser la fréquence cardiaque, de compter les pas, le nombre de calories brulées, ou encore de réaliser un suivi du sommeil basique. Ce sont 11 disciplines sportives différentes qui sont proposées, notamment la course à pied, le yoga, la musculation, le rameur ou encore la natation. Pour pouvoir patauger en toute quiétude, le bracelet est étanche jusqu’à 50 mètres.

Pour gérer vos données sportives et de santé, vous pourrez utiliser l’appli Mi Fit, disponible sur Android et iOS. En connectant le bracelet à votre smartphone, vous pourrez y consulter les notifications de bases comme les messages et les appels, ou encore contrôler l’appareil photo à distance. Attention, pas de NFC sur ce modèle (pour en profiter, il faudra passer au Mi Smart Band 6).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Mi Smart Band 5.

