Le chargeur double usage à 65 W de Xiaomi chute à moins de 30 euros

Le Mi 65 W Fast Charge est le chargeur rapide et compact de Xiaomi. Il profite aujourd'hui d'une promotion très intéressante sur le site officiel de la marque en passant de 49,99 euros à seulement 29,99 euros.

Xiaomi fait la course avec Oppo dans le domaine des chargeurs rapides. Le Mi 65 W Fast Charge n’est pas sa solution la plus rapide, où la palme reviendrait plus à son chargeur allant jusqu’à 120 W, mais il est déjà très efficace, d’autant plus qu’il offre la possibilité de recharger aussi bien son smartphone que son ordinateur portable. On le trouve en ce moment avec 40 % de remise immédiate.

Le Mi 65 W Fast Charge, c’est quoi ?

Un chargeur rapide délivrant jusqu’à 65 W de puissance

Compact grâce à la technologie nitrure de gallium

Peut recharger un téléphone ou un PC portable

Au lieu de 49,99 euros habituellement, le chargeur rapide Xiaomi Mi 65 W Fast Charge est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 29,99 euros sur le site officiel de la marque.

Tout petit, mais très puissant

Le Mi 65 W Fast Charge fait partie de ces chargeurs rapides qui intègrent la technologie de nitrure de gallium (GaN), ici de troisième génération. Par rapport à un chargeur classique avec du silicium, ce matériau semi-conducteur apporte une meilleure efficacité — à hauteur de 30 %, selon la marque — et un gain considérable de place. De ce fait, le chargeur de Xiaomi est un produit ultra compact facile à transporter, tout en délivrant une grande puissance de charge.

Pour smartphone et PC portable

Pour assurer de bonnes performances, il faut brancher le câble à la seule sortie USB-C Power Delivery 3.0 du bloc d’alimentation. Vous pourrez ensuite faire récupérer très rapidement des pourcentages de batterie à vos appareils de prédilection, smartphone ou ordinateur portable, mais il faut savoir que tous les produits ne sont pas logés à la même enseigne et ne recevront donc pas le même degré de puissance.

En effet, Xiaomi indique qu’un laptop compatible pourra profiter de la pleine puissance à 65 W, mais un téléphone équipé d’un port USB-C pourra au maximum recevoir 50 W. Pour ce dernier, c’est tout de même confortable et la marque chinoise indique que son Mi 10 Pro est en mesure de récupérer 100 % de son énergie en l’espace de 45 minutes, par exemple. Mais, évidemment, ce nombre sera différent en fonction du modèle et de la marque de votre smartphone.

Quel chargeur rapide choisir ?

