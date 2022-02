Nokia Streaming Box 8000 : la rivale de la Xiaomi Mi Box S est en promotion

La Nokia Streaming Box 8000 est un boîtier multimédia sous Android TV, dans sa dernière version. Elle est plus performante que la Xiaomi Mi Box S, mais ne coûte pas forcément plus cher que cette dernière grâce à cette promotion disponible sur le site d'Amazon.

Eh oui, Nokia s’est récemment lancé dans le domaine des box Android TV avec son premier boîtier multimédia du genre : la Streaming Box 8000. Elle se positionne, aussi bien niveau tarifaire que performances, entre la Mi Box S de Xiaomi et la Shield TV de Nvidia. C’est une nouvelle solution sur le marché des box TV qui a quelques arguments à faire valoir, comme son prix qui est actuellement en baisse.

La Nokia Streaming Box 8000, c’est quoi ?

Un boîtier compact avec télécommande éclairée

Une expérience utilisateur fluide sous Android TV

Compatible 4K, avec Google Assistant et Chromecast

Au lieu de 99 euros à son lancement, mais aujourd’hui affiché à un prix barré de 79 euros, la Nokia Streaming Box 8000 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 69 euros sur Amazon. Notez que c’est dorénavant le même prix que la Xiaomi Mi Box S.

Un design classique avec une connectique complète

Quand on regarde simplement la Nokia Streaming Box 8000, on se dit que c’est un boîtier multimédia assez classique. En effet, son design ne casse pas des briques, mais il a le mérite d’être épuré avec une couche noire mate qui recouvre entièrement ce carré de 11,2 x 11,2 x 2,4 cm, où seul le logo de la marque vient « chambouler » le tout. Elle a toutefois la particularité de proposer une connectique assez complète avec, à l’arrière, un port Ethernet, un port HDMI, un port AV OUT, un port optique, un port USB-C, et, sur le côté, un port USB-A 3.0. La compatibilité avec le Wi-Fi (double bande 2,4 et 5 GHz) est évidemment de la partie pour se relier à Internet, mais on note aussi la présence du Bluetooth 4.2 pour connecter divers appareils sans fil compatibles, comme une manette de jeu par exemple.

Des performances honorables pour le prix

La Streaming Box 8000 pourra effectivement faire tourner quelques jeux 3D grâce à sa puce Amlogic S905X3 couplée à 2 Go de RAM en DDR3. Sur le papier, ce processeur offre de meilleures performances que le processeur intégré dans la Xiaomi Mi Box S, pour une expérience utilisateur également davantage fluide dans les menus de l’interface. Tout cela lui permet aussi de diffuser des vidéos jusqu’en 4K avec du HDR10 en prime, juste dommage que la compatibilité avec le Dolby Vision soit absente. Ceci étant dit, la box TV de Nokia embarque tout de même les DRM Widevine Level 1, Microsoft Playready ainsi qu’une certification Netflix pour afficher, dans la plupart des cas, la plus haute définition possible avec votre service de streaming préféré.

Une expérience Android TV classique

Hormis sa bonne fluidité au quotidien, la Nokia Streaming Box 8000 propose une expérience Android TV plutôt classique avec une interface bien connue, peu personnalisable, mais facile à utiliser avec des vignettes et recommandations à l’écran. L’OS de Google est à jour dans sa dernière version (donc la 10) et propose tout ce qu’une box similaire peut offrir, à savoir l’accès au Play Store pour télécharger des applications, une fonction Chromecast pour diffuser du contenu depuis un smartphone, une tablette ou le navigateur ChromeOS de votre PC, et même une compatibilité avec Google Assistant pour effectuer des contrôles vocales depuis la télécommande. Cette dernière est d’ailleurs plutôt bien pensée avec des raccourcis bien pratiques dédiés à YouTube, Prime Vidéo, Netflix et Google Play, mais ce qu’on apprécie le plus c’est sa faculté à s’éclairer la nuit pour voir tous les boutons en pleine nuit.

