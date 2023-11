Nvidia Shield TV Pro : le Black Friday fait encore plus baisser le prix aujourd’hui

Vous envisagiez enfin vous offrir une Nvidia Shield TV Pro pendant le Black Friday ? C'est l'occasion rêvée puisqu'elle est en ce moment remisée à 183 euros au lieu de 219 euros sur Amazon. Le boîtier était à 185 euros au début de l'événement.

La Nvidia Shield TV Pro est notre boĂ®tier multimĂ©dia prĂ©fĂ©rĂ©. Ce n’est d’ailleurs pas que le nĂ´tre tant l’appareil a toujours autant de succès auprès du public mĂŞme après sa sortie en 2019. Il est donc assez rare de trouver des prix en forte baisse en dehors des Ă©vènements commerciaux. Heureusement le Black Friday est lĂ pour faire baisser son prix de 40 euros environ.

La Nvidia Shield TV Pro en bref

4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

La puissance de la puce Tegra X1+ pour l’upscale 4K

Compatibilité Google Assistant et Amazon Alexa

Au lieu de 219 euros, la Nvidia Shield TV Pro est actuellement disponible en promotion Ă 183 euros sur Amazon.

Un boîtier TV qui impose son style

La Nvidia Shield TV Pro version 2019 arbore le mĂŞme boĂ®tier que son prĂ©dĂ©cesseur contrairement au modèle Nvidia Shield TV classique dont le design en forme de cylindre est pensĂ© pour ĂŞtre placĂ© derrière un tĂ©lĂ©viseur. Le sigle « Pro » dĂ©signe avant tout les fonctionnalitĂ©s supplĂ©mentaires comme la prĂ©sence de 2 ports USB 3.0 et d’une puce interne pouvant gĂ©rer les instructions 64 Bits, dont certaines applications qui en ont bien besoin pour fonctionner.

De la puissance à revendre dans une petite boîte

En parlant de puce, la Nvidia Shield TV Pro est clairement la box TV la plus puissante du marchĂ©. Son SoC Tegra X1+ Ă©paulĂ© par 3 Go de mĂ©moire vive permet au dispositif une expĂ©rience multimĂ©dia de haute volĂ©e, que ce soit pour les jeux du Play Store ou pour le contenu vidĂ©o en 4K. Que ce soit en local ou sur les plateformes de SVOD, tout est sublimĂ© par la compatibilitĂ© HDR jusqu’au Dolby Vision, mais surtout grâce Ă un moteur d’upscale d’image en 4K bluffant mĂŞme sur des sources non HD. Ce système est d’ailleurs encore plus utile pour les joueurs sur la version Pro, car il permet de jouer via le service GeForce Now en 4K grâce Ă une mise Ă l’Ă©chelle très efficace et sans latence.

La Nvidia Shield TV Pro est fournie avec une tĂ©lĂ©commande entièrement repensĂ©e et qui intègre un bouton Netflix afin de lancer le service directement sans passer par les menus. Cette dernière est mĂŞme dotĂ©e d’un micro afin d’utiliser l’assistant Google pour chercher directement du contenu depuis l’interface.

