L’alternative de Nokia à la Xiaomi Mi Box S devient bien plus intéressante grâce aux French Days

La Nokia Streaming Box 8000 est la concurrente directe de la Xiaomi Mi Box S avec Android TV dans le ventre ainsi que la puissance nécessaire pour faire tourner des contenus en 4K avec le HDR10, et le tout avec un excellent rapport qualité-prix ! C'est d'autant plus vrai durant ces French Days puisque ce boîtier multimédia est disponible à seulement 49,90 euros chez Amazon au lieu de 99 euros à son lancement.

Pour profiter des avantages d’une TV connectée sans investir dans un modèle dernier cri avec définition 4K et technologies premium, il y a les boîtiers multimédia semblables à ces décodeurs TV fournis dans un forfait internet. L’Apple TV 4K est une référence dans le domaine, mais il existe des alternatives bien moins chères du côté de Xiaomi et de Nokia. Par exemple, la Nokia Streaming Box 8000, l’un des modèles les plus abordables du marché qui est d’ailleurs à prix réduit sur Amazon lors de ces French Days.

La Nokia Streaming Box 8000 en quelques mots

Une box compacte et discrète

Compatible 4K, HDR10, Google Assistant et Chromecast

Une expérience fluide sous Android TV

Lancée à 99 euros puis ramenée à 69,90 euros, la Nokia Streaming Box 8000 est maintenant disponible en promotion à 49,90 euros chez Amazon grâce au code promo FD10.

Une box compacte et complète au design classique

La Nokia Streaming Box 8000 est un boîtier multimédia tout ce qu’il y a de plus commun, du moins en termes de design. Classique et sobre, voilà comment nous pourrions la définir à première vue. Grâce à son allure discrète résumée à un format carré, un revêtement noir mat et à des dimensions compactes (11,2 × 11,2 × 2,4 cm), elle peut se faire petite sous un téléviseur ou sur un meuble. Cette box est aussi livrée avec une télécommande Bluetooth avec des raccourcis vers Netflix, YouTube, Amazon Prime Video et Google Play.

Du côté de la connectique, c’est assez complet puisque l’on retrouve un port Ethernet, un port HDMI, un port AV OUT, un port optique, un port USB-C et un port USB-A 3.0. Pour ce qui est de la connectivité sans fil, c’est du classique avec une compatibilité au Wi-Fi 5 bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz) et au Bluetooth 4.2 pour connecter la box à des appareils sans fil tels que la télécommande fournie, son smartphone ou encore une manette de jeu.

Une expérience agréable sous Android TV

Au niveau des performances, la Nokia Streaming Box 8000 n’est pas la meilleure référence du marché mais elle fait mieux que sa concurrente directe, la Xiaomi Mi Box S. Elle embarque notamment une puce Amlogic S905X3 couplée à 2 Go de RAM DDR3 qui lui permet de faire tourner du contenu en définition 4K et même de faire appel au HDR10. Toutefois, on ne peut pas compter sur cette configuration pour utiliser d’autres traitements comme le Dolby Vision, ni le Dolby Atmos pour un retour audio en 3D.

Enfin, la Nokia Streaming Box 8000 tourne avec l’un des systèmes d’exploitation les plus prisés sur ce type d’appareil : Android TV. Cet OS de Google propose une multitude davantages en plus des raccourcis vers certaines applications et plateformes de streaming, on peut citer l’accès au catalogue du Play Store regroupant dans les 7 000 applications. Certains outils Google sont également intégrés à la box, comme le Chromecast qui permet de diffuser du contenu depuis un appareil connecté ou encore Google Assistant.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.



Les French Days par marchands :

Les French Days par catégories :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.