Amazon prouve qu’il n’y a pas besoin de se ruiner pour avoir un TV QLED 55″ avec cette offre

Si vous cherchez un TV Qled avec un petit prix, ce modèle conçu par Nokia répond aux critères. Ce téléviseur sous Android TV se trouve à moins de 490 euros pendant les ventes flash d’Amazon.

Pour profiter pleinement de vos films à la maison, il est préférable de choisir un téléviseur offrant une belle qualité d’image, et c’est le cas de ceux de Nokia qui s’affichent à des prix très agressifs. C’est d’autant plus le cas durant les ventes flash d’Amazon, puisqu’on trouve un modèle 55 pouces sous les 490 euros.

Quels sont les atouts de ce TV Nokia ?

Une dalle Qled de 55 pouces

Compatible 4K, HDR, Dolby Digital

L’interface Android TV et Chromecast intégré

Vendu aux alentours de 600 euros, le téléviseur Qled Nokia en 55 pouces se négocie aujourd’hui à seulement 489 euros sur Amazon.

Un TV bien fini, avec une bonne qualité d’image

La Smart TV de Nokia mise sur un design quasi borderless pour ne pas empiéter l’image transmise par l’écran. Avec ses 55 pouces, la dalle est suffisamment confortable pour regarder ses séries et ses films dans de bonnes conditions. Pour son tarif, il respire le haut de gamme, et se fondra parfaitement dans votre intérieur.

La dalle profite de la technologie QLED avec une définition 4K afin d’obtenir une image finement détaillée et surtout proche de la réalité. Si l’on regrette l’absence du Dolby Vision, on se consolera avec une excellente qualité d’image, de beaux contrastes et une belle reproduction des douleurs. Quant à la partie audio, elle est assurée par la technologie Dolby Digital 5.1. Pour une meilleure expérience audio, il sera préférable d’y ajouter une barre de son.

Une smart TV qui n’est pas doué pour le gaming

Beaucoup de constructeurs conçoivent leur propre système d’exploitation, comme LG ou encore Samsung, mais ici Nokia choisit de se tourner vers Android TV. Un choix judicieux, car c’est l’un des OS les plus appréciés du marché, notamment pour sa simplicité et sa réactivité. Son véritable point fort, c’est son catalogue d’application riche via le Google Play Store. Les applications telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ sont même préinstallées.

Compatible avec l’assistant vocal Google, vous allez pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Pour couronner le tout, le téléviseur de Nokia comprend un Chromecast intégré afin de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Pour conclure sur sa connectique, on trouve un port antenne TV, trois ports HDMI, un port Ethernet, deux ports USB, un port jack et un port optique. Sans port HDMI 2.1 et avec une dalle bloquée à 60 Hz, il ne sera pas destiné aux gamers.

