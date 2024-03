559 €, c’est le prix cassé de ce TV Philips 4K de 65″ avec Ambilight sur Amazon

Grâce aux ventes flash du printemps d’Amazon, s’offrir un TV 4K à petit prix est beaucoup plus facile, preuve en est avec cet écran 4K de 65 pouces signé Philips et doté de l’Ambilight. Pendant quelques jours encore, il s’affiche à son prix le plus bas, à seulement 559 euros au lieu de 769 euros au départ.

Si l’Oled et à LG et la Qled à Samsung, Philips peut se targuer d’avoir l’exclusivité sur l’Ambilight. Certes, cette technologie est moins impressionnante et a même un simple côté gadget, mais elle ajoute son grain de sel en instaurant une ambiance colorée dans son salon et améliore le confort visuel. Pendant les ventes flash du printemps d’Amazon, le Philips 65PUS8108 dégringole pour être proposé à seulement 559 euros, une affaire en or pour un TV 4K de 65 pouces !

Le Philips 65PUS8108 en quelques mots

Un TV LED 4K avec la fonction Ambilight

Support du HDR10+, de Dolby Vision et de Dolby Atmos

L’interface Saphi pour la partie Smart TV

Au lieu de 769 euros habituellement, le Philips 65PUS8108 est maintenant disponible en promotion à 559 euros chez Amazon. À savoir que la version de 50 pouces est également en promotion à 429 euros chez le même marchand.

Un TV qui sait mettre l’ambiance

Avec le 65PUS8108, Philips délivre un TV au design sobre avec son cadre fin argenté qui le rend pratiquement borderless. À l’arrière, il intègre trois canaux LED pour le système Ambilight qui diffuse un halo lumineux dont les couleurs et l’intensité concordent avec ce qui est affiché sur l’écran. Cela rend le visionnage plus agréable et immersif, et c’est d’autant plus plaisant sur cette dalle LED lumineuse en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels).

Pour améliorer encore l’expérience visuelle, le Philips 65PUS8108 supporte les formats HDR (High Dynamic Range) comme le HDR10+ et le HDR HLG Dolby Vision, qui fonctionne sur le même principe, est aussi de la partie. Par rapport à un rendu SDR, le HDR donne une image plus contrastée et détaillée grâce à une extension de la plage dynamique. Pour le son, ce TV embarque un système audio basique en 2,0 avec deux haut-parleurs de 10 W RMS chacun et compatible avec le format Dolby Atmos.

Des ports HDMI 2.1, mais pour quoi faire ?

Étrangement, le Philips 65PUS8108 embarque trois ports HDMI 2.1 alors que son taux de rafraîchissement n’excède pas les 50 Hz. S’il n’est pas possible de jouer en 4K 120 FPS ou en 8K, alors pourquoi ces ports ? Cela permet d’une part de prendre en charge le protocole eARC pour un retour audio haute définition lorsqu’on utilise une barre de son. La norme HDMI 2.1 introduit également deux fonctions gaming : le VRR qui prévient les déchirures et les saccades en jeu, et l’ALLM qui réduit le temps de réponse entre la console et le TV.

Pour la partie Smart TV, Philips s’appuie sur une interface maison développée à partir de Linux et baptisée Saphi. Celle-ci prend la forme d’une barre d’accueil en bas de l’écran avec les raccourcis vers les applications et plateformes de streaming comme YouTube, Netflix et Amazon Prime Video. Ce système est aussi compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google, il est aussi possible d’y partager le flux d’un autre appareil grâce à Miracast ou au Chromecast. En revanche, Apple AirPlay n’est pas pris en charge.

Pour ne rien louper des Ventes Flash de Printemps Amazon

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Consulter notre article en DIRECT, qui s’actualise régulièrement pour ajouter au compte-goutte les nouvelles offres

Retrouvez également nos sélections des meilleures offres smartphones et des produits pas chers (- de 100 €)

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps sur Amazon

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.