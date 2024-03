Le dongle HDMI de Google en 4K est à un bien meilleur prix pour les ventes flash d’Amazon

Difficile de ne pas trouver de TV connectés de nos jours, mais si le vôtre ne l’est pas, ou que l’interface de votre TV ne vous satisfait plus, une clé HDMI fera très bien l’affaire comme le Google Chromecast avec Google TV (4K). Elle se négocie aujourd'hui à 59 euros au lieu de 69 euros sur Amazon.

Si les box TV existent pour vous permettre de profiter des fonctions d’une Smart TV, les dongles HDMI représentent aussi une bonne solution. Ils ont l’avantage d’avoir un format plus compact, d’offrir un tas de fonctionnalités, le tout pour pas cher. Parmi tous les modèles, le Google Chromecast avec Google TV est bien apprécié et existe même en version 4K. Et si ça vous intéresse, grâce aux ventes flash d’Amazon, ce dongle coûte 15 % de moins.

Que propose le Google Chromecast avec Google TV (4K)

Un design passe-partout, avec une télécommande ergonomique et pratique

Une interface réussie

Une compatibilité 4K HDR, Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos

Proposé au départ à 69,99 euros, le dongle HDMI Google Chromecast avec Google TV (4K) profite des ventes flash d’Amazon pour s’afficher à un prix réduit : 59,99 euros.

Un dongle pratique et facile à configurer

Le Chromecast avec Google TV (4K) prend la forme d’un galet plat avec un petit câble HDMI qui dépasse et un port USB-C pour l’alimenter. Grâce à cela, le Chromecast se connecte simplement à l’arrière de votre téléviseur, sans avoir besoin de votre smartphone ou tablette pour y accéder.

Une fois le Chromecast connecté au téléviseur, la configuration peut commencer, qui peut s’effectuer directement avec la télécommande ou sur un smartphone via l’application Google Home. Pendant le processus, le Chromecast se connecte au réseau Wi-Fi et installe les services au choix tels que Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, Molotov TV, etc. La télécommande est très agréable en main et embarque des boutons pour accéder directement à Netflix ou YouTube et pour activer Google Assistant.

Profitez de vos contenus dans les meilleures conditions

Sa grande force est qu’il est possible de profiter de ses contenus favoris en définition 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels). Ce dongle prend en charge le Dolby Vision et le HDR10 qui étend la plage dynamique de l’affichage afin d’obtenir une image plus contrastée et détaillée. La partie audio n’est pas en reste puisque l’on retrouve aussi le Dolby Atmos qui, une fois associé avec une barre de son, promet une bonne expérience sonore.

Quant à l’interface, on retrouve une expérience Google TV pure. On apprécie l’OS pour sa fluidité et sa facilité. L’accent est mis sur les recommandations de contenus personnalisées, plutôt que les plateformes. On retrouve la présence de Google Assistant et la possibilité de contrôler les appareils domotiques Nest de votre maison depuis votre TV. Il y a aussi un genre de Google Play Store qui prend la forme de l’onglet « Applications ».

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Google Chromecast avec Google TV (4K).

