Seulement 326 € pour ce TV QLED 4K de 50 pouces, et c’est un Nokia avec Android TV

Les TV QLED sont généralement assez chers, mais il n'est pas impossible de trouver des références vraiment abordables sur le marché. La preuve avec le TV QLED Nokia QNR50GV215ISW, qu'Amazon propose à 326 euros au lieu de 469 euros.

Si les TV QLED proposés par Samsung sont trop hors de prix pour vous, alors il faudra se tourner vers d’autres marques qui proposent cette technologie d’affichage sur des téléviseurs beaucoup plus abordables. C’est par exemple le cas de Nokia, qui a lancé ces dernières années plusieurs références de TV QLED à moindre coût, comme le modèle QNR50GV215ISW, proposé à moins de 500 euros à sa sortie. Un tarif qui devient encore plus agressif aujourd’hui puisqu’il passe sous les 350 euros.

Ce que propose ce TV QLED Nokia

Une dalle QLED 4K de 50 pouces

Une compatibilité HDR10, Dolby Vision

L’interface Android TV

Auparavant proposé à 469 euros, le TV QLED Nokia QNR50GV215ISW est désormais affiché à 326 euros sur Amazon. Notez que le prix n’est encore jamais descendu plus bas pour ce modèle.

Un téléviseur élégant qui offre une belle qualité d’image

Le TV QLED Nokia QNR50GV215ISW adopte un design plutôt élégant avec ses bordures très fines, voire invisibles, qui encadrent l’écran de 50 pouces ; un bon choix de la marque qui a souhaité mettre l’image au centre de l’expérience avant tout. La diagonale de cette dalle est en plus idéale pour la plupart des intérieurs : ni trop grande, ni trop petite. Autrement, l’écran est soutenu par un support assez original. En effet, il peut pivoter, ce qui permet aux utilisateurs de pouvoir toujours positionner l’écran face à eux, à leur guise.

Le véritable atout de ce design reste évidemment cette dalle QLED 4K (3 840 x 2 160 pixels), qui promet des images très contrastées et riches en détails. On peut en plus compter sur des compatibilités avec les formats HDR10 et Dolby Vision, qui offrent de leur côté un rendu des images encore plus lumineux et des couleurs très réalistes. Quant à la partie audio, le TV propose des compatibilités avec les technologies Dolby Digital et DTS-HD, mais on vous conseille vivement, si possible, de vous équiper d’une barre de son pour rendre l’expérience sonore plus immersive.

Android TV for the win

Contrairement à LG et Samsung qui ont développé leur propre système d’exploitation (webOS et Tizen), Nokia a opté pour Android TV pour son téléviseur. Ce n’est clairement pas un mauvais choix, tant cet OS est simple d’utilisation et surtout très efficace et réactif. Il nous donne en plus accès au large catalogue d’applications du Play Store. L’assistant vocal Google Assistant est évidemment de la partie, et on a même droit à un Chromecast intégré, qui nous permet de diffuser du contenu sur le TV depuis un smartphone ou une tablette.

Enfin, les gamers seront probablement déçus d’apprendre que ce TV ne comporte aucun port HDMI 2.1, ce qui les empêche de jouer sur une console next-gen dans les meilleures conditions. Pas de VRR, ni d’ALLM ici non plus. De plus, la dalle est bloquée à 60 Hz, ce qui ne permet pas de profiter de la meilleure fluidité sur l’écran. Un mode Jeu est toutefois disponible pour permettre aux joueurs pas trop exigeants d’enchaîner quelques parties.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la même taille, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 50 et 48 pouces (4K HDR) du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.