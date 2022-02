Soundbar 3.1ch : la nouvelle barre de son de Xiaomi est déjà en promotion

Eh oui, Xiaomi fait aussi des barres de son. Elle se nomme Soundbar 3.1ch et offre une puissance de 430 W avec le caisson de basse sans fil, pour un prix vraiment abordable par rapport à la concurrence. D'autant plus qu'en ce moment, vous pouvez obtenir une remise immédiate de 22 %.

Xiaomi est un constructeur qui veut proposer le plus de produits Tech possible, à des prix abordables, et il vient encore une fois de le prouver en officialisant récemment sa toute première barre de son : la Soundbar 3.1ch. Elle est complète, très puissante et déjà en promotion pour le lancement grâce à 60 euros de réduction.

La Xiaomi Soundbar 3.1ch en quelques mots

Une barre de son équipée de 6 haut-parleurs

7 avec le caisson de basse sans fil

Dolby Audio et DTS Virtual

NFC, Bluetooth, etc.

Au lieu de 279 euros, la Xiaomi Soundbar 3.1ch est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 219 euros pour son lancement. On la trouve à ce prix sur le site officiel, ainsi que chez Amazon.

Une puissante barre de son pour votre TV

La nouvelle Soundbar 3.1ch de Xiaomi vient d’être annoncée il y a quelques jours. Le célèbre constructeur chinois réputé pour l’excellent rapport qualité-prix de ses produits se lance donc sur un nouveau marché, qu’il compte bien bouleverser. En effet, sa barre de son propose une fiche technique très alléchante pour le prix. La barre intègre 6 haut-parleurs pour une reproduction acoustique très précise, selon la marque. On retrouve 3 haut-parleurs full-range couplés à 3 tweeters, sans oublier le haut-parleur de graves 6,5 po pour ajouter de la profondeur à tout ça, via le caisson de basse sans fil. Avec cela, la Soundbar 3.1ch propose une puissance allant tout de même jusqu’à 430 W.

L’expérience sonore promet d’être immersive et de s’adapter en fonction du contenu, que ce soit pour les films, la musique, les jeux vidéo ou encore l’actualité. Il y a même un mode IA qui choisit le mode automatiquement, ou encore un mode nuit pour vous plonger au cœur de l’action sans réveiller celles et ceux qui dorment autour de vous. De plus, elle embarque les technologies Dolby Audio et DTS Virtual:X afin d’offrir le son d’un cinéma à la maison, ce qui sera très agréable pour vos oreilles lors de vos futures soirées pop corn.

Une connectivité complète

La Xiaomi Soundbard 3.1ch propose un design sobre, mais fonctionnel. Toute vêtue de noire, elle laisse tout de même apparaitre un écran OLED à matrice de point sur la droite, pour vous avertir quand elle est allumée/éteinte, ou quel mode est utilisé à l’instant T. Sur le dessus, on retrouve quatre boutons : un pour l’alimentation, un autre pour changer la source et enfin deux supplémentaires pour régler le volume. Derrière, la connectique est assez fournie avec un port USB, un port coaxial, un port optique, une entrée HDMI et sortie HDMI.

Ce n’est pas tout, car la barre de son de Xiaomi offre également une connectivité complète pour gérer le son depuis votre smartphone ou votre tablette. Pour cela, vous pouvez passer par le Bluetooth en version 5.0, mais aussi par le capteur NFC disposé à droite au-dessus de l’écran OLED. Il suffira alors d’approcher votre appareil compatible pour lire de la musique, ou autre.

