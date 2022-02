Cet écran PC Samsung 27″ incurvé, QHD et 144Hz devient un très bon deal

La marque Samsung propose une large gamme d'écrans PC pour gamers, et la qualité est évidemment au rendez-vous. C'est le cas ici du modèle Odyssey G5 incurvé en 27 pouces qui passe aujourd'hui de 299 à 269 euros chez Carrefour.

Avec un temps de latence minime (1 ms), une définition QHD et un taux de rafraîchissement montant jusqu’à 144 Hz, le Samsung Odyssey G5 a des caractéristiques idéales pour tout joueur souhaitant un moniteur complet et performant. Il profite en ce moment d’une belle réduction de 30 euros sur son prix d’origine, pour compléter votre setup à prix réduit.

Les points forts de l’écran gaming de Samsung

Une dalle VA incurvée de 27 pouces en définition QHD à 144 Hz

Un temps de réponse rapide : 1 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync

Généralement proposé au prix de 299 euros, le moniteur gaming incurvé Samsung Odyssey G5 bénéficie actuellement de 10 % de réduction chez Carrefour. Avec cette offre, l’écran PC ne coûte plus que 269 euros.

Retrouvez l'écran Samsung Odyssey G5 à 269 € chez Carrefour

Une dalle incurvée pour favoriser l’immersion

Samsung a doté son Odyssey G5 d’un look futuriste avec une dalle prometteuse. Elle utilise une dalle incurvée 1800R, avec des bordures ultra-fines sur 3 côtés pour vous immerger au cœur de l’action. Ce format s’avère très confortable et adapté à une large variété d’applications, allant de la bureautique au gaming. L’écran incurvé va améliorer votre champ de vision par rapport à un écran plat, et vous permettra de vivre votre expérience de manière plus réaliste.

Ce modèle G5, propose une dalle VA de 27 pouces, avec une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels, une résolution très appréciée des joueurs et joueuses PC. Vous bénéficierez ainsi d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées. Le constructeur coréen assure un bon confort, notamment pour préserver vos yeux grâce à la technologie Flicker-Free, qui se charge d’annuler le scintillement, ainsi que Low Blue Light, qui va atténuer la lumière bleue. Vous pourrez régler à votre guise la hauteur, l’angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement de l’écran, et même fixer ce dernier au mur pour s’adapter à vos besoins. Il pourra convenir même aux professionnels.

L’essentiel pour assurer lors de vos parties

Ce moniteur se destine véritablement aux joueurs et aux joueuses exigeant(e)s qui ont besoin d’une fluidité exemplaire dans les derniers titres : on retrouve un taux de rafraîchissement de 144 Hz , ainsi qu’un temps de réponse de 1 ms. Des caractéristiques techniques idéales pour toujours être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes. Le tout est complété par le AMD FreeSync Premium. Cette technologie va permettre d’éviter les problèmes de déchirement ou tearing en jeu, et vous permet d’obtenir des images moins saccadées et plus fluides.

Le moniteur est même compatible avec le HDR10 afin d’obtenir une expérience de visionnage plus réaliste. Une fois activée, on retrouve un contraste avec des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants. Quant à la connectique de cet écran, on retrouve deux entrées HDMI, une entrée DisplayPort et une prise casque.

