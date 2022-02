Monabanq rembourse votre compte pendant un an et ajoute 80€ de prime

Si vous aviez prévu de changer de banque dans les prochains jours, voici une offre qui pourrait vous faire sauter le pas. Monabanq renouvelle son offre de bienvenue avec un remboursement de vos cotisations pendant un an tout en offrant 80 euros de prime à l'ouverture.

Monabanq est l’une de ces banques en ligne pas si avare en prime de bienvenues que ses concurrentes. Cette fois-ci la banque en ligne filiale du Crédit Mutuel propose de rembourser l’intégralité des cotisations d’un compte nouvellement ouvert ainsi qu’une prime additionnelle de 80 euros pour l’activation d’une carte VISA.

Un compte chez Monabanq, c’est quoi ?

Des offres très peu chères

Un service client reconnu et de qualité

Une application complète et agréable

Jusqu’au 9 mars, en ouvrant un nouveau compte bancaire courant chez Monabanq, vous bénéficiez d’un remboursement total des cotisations mensuelles ainsi qu’une prime de bienvenue de 80 euros.

Une banque en ligne avec l’expérience d’un grand groupe bancaire

Monabanq est une banque filiale de l’organisme du Crédit Mutuel. Elle profite donc du savoir-faire de l’entreprise sur ce type d’activité. La banque a été élue « Service Client de l’année » pour la 5ème année consécutive et mise encore sur cet aspect dans sa communication. Avec son offre baptisée Pratiq, Monabanq propose un forfait complet à partir de 2 euros par mois que ce soit pour un compte individuel ou un compte joint. La carte VISA classique est quant à elle gratuite et il est possible de souscrire à une carte VISA Premier pour 3 euros en plus par mois.

Il faut cependant savoir que les offres Pratiq et Uniq sont divisées en 4 paliers avec des services proportionnels aux prix mensuels. L’offre la plus intéressante (Uniq+) est évidemment la plus chère. Pour 9 euros par mois, la souscription propose un service bancaire intégral avec notamment des paiements et retraits gratuits et illimités à l’étranger, un package assurantiel complet et la fourniture d’un chéquier siglé au Crédit Mutuel.

L’expérience d’une grande banque passe aussi par l’application. Celle-ci profite d’une interface claire et simple à utiliser au quotidien. Elle propose également des fonctionnalités pratiques pour gérer son budget, notamment en catégorisant ses dépenses ou en simulant son épargne. Elle est également compatible avec Google Pay et Apple Pay.

Comment ouvrir un compte et profiter de l’offre de bienvenue ?

Comme toute bonne banque en ligne, l’ouverture d’un compte est assez simple. Tout se passe depuis le site web. L’opération ne prend que quelques minutes. Aucune, condition de revenus n’est demandée, il faut simplement être majeur pour ouvrir un compte et être en capacité de faire un premier virement de 150 euros depuis une autre banque afin de valider l’ouverture du compte

L’opération de bienvenue concerne les comptes avec cartes VISA (Pratiq, Pratiq+, Uniq et Uniq+). Une fois votre compte ouvert, vous serez remboursé chaque mois pendant 12 mois dans la limite de 80€ sur l’année. Une prime supplémentaire de 80 euros sera versée au bout du premier mois d’utilisation du compte, il faudra tout de même activer votre carte VISA depuis un terminal de paiement ou lors d’un achat sur Internet.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Monabanq.

Pour comparer avec les autres banques en ligne

Nous vous invitons maintenant à consulter notre comparateur de banque en ligne pour comparer cette offre avec les autres actuellement disponibles sur le marché.

