Oculus Quest 2 : la référence des casques VR est bien moins chère aujourd’hui

La référence des casques de réalité virtuelle, aka l'Oculus Quest 2, voit son prix baisser sur le site Rakuten. Cette offre uniquement disponible aujourd’hui propose pas moins de 30 euros de remise grâce à un code promo.

Oculus est une société qui a été rachetée par Meta (anciennement Facebook), et qui est réputée pour un produit en particulier : l’Oculus Quest. Il s’agit d’un casque de réalité virtuelle qui propose des expériences de jeu, de découverte, mais aussi de loisir comme des concerts ou des spectacles, le tout sans bouger de chez vous. Après une première version réussie, le constructeur apporte des améliorations non négligeables avec l’Oculus Quest 2. Un digne successeur qui se trouve moins cher aujourd’hui grâce à un code promo.

Le Oculus Quest 2, c’est quoi ?

C’est un casque VR sans fil

Un nouveau système de fixation et un poids allégé

Une meilleure résolution

La possibilité de le connecter à un PC

Habituellement proposé à 349,99 euros, il est aujourd’hui disponible à 319 euros via le vendeur Boulanger sur le site Rakuten, après application du code promo RAKUTEN30.

Si, par la suite, la réduction mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Oculus Quest 2. Les prix sont mis à jour automatiquement.



Un design retravaillé pour un meilleur confort d’utilisation

Outre son nouveau plus clair (blanc), l’Oculus Quest 2 apporte un bon nombre de changements appréciables. D’abord, il a été repensé au niveau de son système d’attaches : la marque abandonne les scratches latéraux et propose désormais une large bande élastique ajustable. Il faudra tout de même bien s’appliquer pour bien ajuster le casque sur votre crâne. Ce qui est plus agréable sur ce casque, c’est surtout son poids qui ne pèse plus que 503 grammes, soit 68 g de moins que la première version.

Une meilleure expérience apportée sur ce modèle

Pour cette deuxième version, l’Oculus Quest abandonne l’OLED et fait le choix de LCD qui affiche désormais une résolution de 1832 x 1920 pixels par œil. C’est une nette amélioration par rapport au Quest 1 (1440 × 1600 par œil), même si l’on perd en qualité sur les noirs et les contrastes. Si vous aimez les jeux d’horreur ou les expériences qui proposent un environnement nocturne, vous allez voir une différence. Autrement, vous profiterez d’une meilleure qualité d’image grâce aux 50% de pixels de plus que sur la première version. De plus, l’effet de grille sera considérablement limité, puisque les écarts entre chaque pixel seront réduits.

Côtés performances, celles-ci sont assurées par une puce Snapdragon XR2, soit une version adaptée du Snapdragon 865, qui équipait le Quest 1. Le tout est couplé à 6 Go de RAM, ce qui offre deux à trois fois plus de puissance. La navigation globale est ainsi plus fluide et le casque est capable de gérer des jeux bien plus gourmands. Le niveau de détails des images sera quant à lui décuplé, et la navigation dans le menu fluidifié. Concernant le suivi des mouvements, on aura droit à un résultat excellent et à une belle réactivité. Et pour profiter au maximum de vos sessions, le taux de rafraîchissement est maintenant monté à 90 Hz, mais qui peut désormais grimper jusqu’à 120 Hz sur certains jeux.

Un casque incontournable

Avec sa prise en main facile, ce casque autonome reste à ce jour le meilleur système pour découvrir la réalité virtuelle sans avoir besoin d’un PC puissant et en toute liberté — Il est ainsi possible de l’utiliser seul, sans aucun fil. Vous pouvez toujours le raccorder à un ordinateur pour profiter de sa carte graphique, ou même à un smartphone. Enfin, côté autonomie, vous pourrez compter sur une durée d’utilisation de 2 à 3 heures sur une seule charge.

Pour tout savoir sur ce casque de VR, retrouvez notre test complet de l’Oculus Quest 2.

Oculus face à la concurrence

Vous êtes à la recherche du casque de réalité virtuelle idéal pour vos sessions de jeu ? Nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs casques de réalité virtuelle en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.