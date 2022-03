SanDisk Extreme Pro : la microSD de 400 Go est à moitié prix sur Amazon (-52 %)

La gamme de microSD Extreme Pro de SanDisk vous permet non seulement d'étendre le stockage de votre appareil, mais aussi d'enregistrer des vidéos en 4K et de vous faire profiter de vitesses de transfert élevées. Celle qui nous semble la plus intéressante aujourd'hui est celle qui propose 400 Go de stockage, puisque son prix passe de 184,99 euros à 87,99 euros sur Amazon.

Celles et ceux qui ont recherché une carte microSD pour augmenter la capacité de stockage de leur appareil se sont certainement dirigés vers la marque SanDisk, qui propose des modèles qui figurent parmi les meilleures références du marché. Sa gamme Extreme Pro mérite particulièrement le détour puisqu’elle offre non seulement des débits très élevés, mais également la possibilité d’enregistrer des vidéos tournées en 4K. Et le modèle avec 400 Go n’est plus aussi cher qu’en temps normal, donc autant en profiter dès maintenant pour agrandir sa collection de cartes.

Ce qu’il faut retenir de la microSD SanDisk Extreme Pro

Des vitesses jusqu’à 170 Mo/s en lecture, 90 Mo/s en écriture

Certification A2 pour des lancements d’applications plus rapides

Compatibilité UHS3 et V30 pour filmer en 4K UHD

D’abord affichée à 184,99 euros, puis proposée le plus souvent autour des 110 euros, la carte microSD SanDisk Extreme Pro de 400 Go est désormais vendue à 87,99 euros sur Amazon.

La microSD avec des vitesses parmi les plus élevées

Les cartes microSD de la gamme Extreme Pro de SanDisk assurent de très bonnes performances, qui s’expliquent avant tout par leur vitesse de transfert élevée. Celle-ci peut en effet grimper jusqu’à 170 Mo/s en lecture, et jusqu’à 90 Mo/s en écriture. La carte présentée ci-dessus propose par ailleurs une capacité de 400 Go, ce qui sera plus que considérable pour étendre le stockage de votre smartphone, drone, caméra d’action ou tout appareil compatible. Sachez aussi qu’un adaptateur est fourni avec la carte pour pouvoir s’adapter à tous vos objets.

La microSD Extreme Pro se dote également de la certification A2 : elle promet donc des débits minimums de 10 à 30 Mo/s en lecture comme en écriture, ainsi que 4 000 IOPS/2000 IOPS en lecture séquentielle/écriture. Concrètement, cette configuration permet d’assurer de meilleures performances lors du lancement d’applications en traitant davantage d’opérations par seconde.

Une carte à insérer dans son drone pour filmer en 4K

Si vous cherchiez une microSD pour pouvoir enregistrer vos vidéos en 4K filmées avec votre drone, votre smartphone compatible ou encore votre GoPro, la carte Extreme Pro sera idéale. Elle permet en effet d’enregistrer des séquences filmées en 4K UHD à 60 images par seconde grâce à sa compatibilité avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30. Un bon avantage par rapport à la classe UHS 1, qui ne supporte pas aussi bien la 4K en comparaison.

Enfin, la carte microSD pourra vous accompagner dans toutes vos escapades puisqu’elle a été conçue pour résister aux chocs, à l’eau, aux rayons X et aux températures allant de -25 à 85 degrés.

Pour comparer la microSD SanDisk Extreme Pro

Si vous souhaitez allez voir du côté de la concurrence pour choisir votre prochaine solution de stockage, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures cartes microSD du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.