Ça faisait longtemps qu’un disque dur externe 12 To n’avait pas été aussi abordable

Western Digital est largement connue du grand public pour ses nombreuses solutions de stockage et la marque met aujourd'hui en avant l'un ses produits les plus populaires grâce à une promotion. Il s'agit du WD Elements, qui est actuellement proposé sur Amazon à seulement 219 euros pour le modèle 12 To.

Si vous voulez un grand espace de stockage pour enregistrer les nombreux fichiers de votre vie numérique sans payer trop cher, un SSD n’est clairement pas le bon choix. Cette technologie alliant rapidité et compacité devient de plus en plus abordable, mais elle n’est pas encore adaptée à toutes les bourses, notamment sur les références avec une grande capacité. Le bon deal actuellement, c’est plutôt de se diriger vers un disque dur externe, qui présentera effectivement des contraintes de temps de transfert ou de déplacement du produit, mais pour lequel vous ferez de sacrées économies grâce à cette offre.

C’est quoi le WD Elements ?

Un HDD de 12 To, soit 12 000 Go environ

La connectique en USB 3.0 et en 2.0

Vitesse de transfert : 100 Mo/s

Au lieu de 319,99 euros sur le site officiel du fabricant, le disque dur externe Western Digital Elements de 12 To est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 219,99 euros sur Amazon, soit 100 euros de remise immédiate. Ce n’est pas le meilleur prix historiquement parlant, mais c’est le prix le plus bas depuis de nombreux mois pour cette référence.

Sécurité et solidité

La marque Western Digital est une experte des solutions de stockage en tout genre. Elle propose plusieurs gammes de disques durs externes, mais celle qui va nous intéresser aujourd’hui est la WD Elements. Cette dernière n’est pas aussi populaire que les produits My Book, mais elle offre tout de même une bonne qualité pour sauvegarder toutes vos données. En effet, ce disque dur externe est très résistant dans le temps, avec d’ailleurs de nombreux logiciels disponibles pour assurer la protection de votre vie numérique, en passant par WD Backup ou encore WD Security.

Ceci étant dit, il faut savoir qu’il est assez encombrant avec des dimensions de 13,5 x 4,8 x 16,58 cm pour un peu plus de 500 grammes. Il peut tout de même se transporter facilement dans un sac, mais sa vocation est de rester à côté de votre PC, de votre console de salon (PS4 ou Xbox One) ou encore de votre TV (utilisable sur ce dernier support via un formatage en FAT32).

Une grande compatibilité pour un usage polyvalent

Ce disque dur externe possède un stockage de 14 To, soit 14 000 Go. De base, il est formaté en NTFS pour être automatiquement compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 10, 8.1 et 7, mais sachez qu’un reformatage, encore une fois en FAT32, est toutefois indispensable pour l’utiliser sur un Mac.

Il se branche via un câble USB, mais n’est pas autoalimenté par ce dernier, car il faut le brancher à une prise murale via son adaptateur secteur. En ce qui concerne la connectique, le USB 3.0 assure des transferts théoriques de 5 Gb/s, mais vous ne les atteindrez évidemment pas avec une vitesse de 7 200 tours par minute. Comptez plus ou moins une centaine de Mo/s en lecture comme en écriture, ce qui sera amplement suffisant pour la plupart des usages. Il est aussi possible de l’utiliser en USB 2.0, mais avec une vitesse de transfert réduite.

Quel support de stockage choisir ?

Si vous hésitez entre privilégier une solution de stockage avec une vitesse de transfert élevée ou une grande capacité, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des disques durs externes (HDD ou SSD) à choisir en ce moment.

