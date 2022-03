À 139 €, l’écran PC incurvé de Samsung (24 pouces, 144 Hz) est un excellent deal

Avec cet écran Samsung compatible AMD FreeSync et 144 Hz, vous pourrez bénéficier d'un gameplay fluide pour la modique somme de 139,99 euros sur Cdiscount. Il coûte habituellement une cinquantaine d’euros de plus.

Samsung offre un large choix d’écran gaming en s’adaptant à tout type de besoin. Cet écran de 24 pouces est l’entrée de gamme, mais il apporte tout de même quelques caractéristiques recherchées par les joueurs et joueuses sur PC. Avec une bonne fluidité, une résolution Full HD ainsi qu’une dalle incurvée de 24 pouces, cet écran est parfait pour les petits budgets surtout lorsque ce dernier est à moins de 140 euros.

Ce moniteur gaming offre …

Une dalle VA incurvée de 24 pouces en FHD à 144 Hz

Un temps de réponse rapide : 4 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync

Généralement proposé aux alentours des 200 euros, l’écran PC Samsung (C24RG50FZR) de 24 pouces tombe à 139,99 euros sur Cdiscount en utilisant le code 10DES99. Ce code est valable seulement le 07 mars 2022 avant minuit.

Retrouvez l'écran Samsung à 139,99 € sur Cdiscount 10DES99

Une excellente expérience de jeu pour le prix

Pour moins de 140 euros, l’écran PC Samsung (C24RG50FZR) pourrait manquer d’atout et pourtant sa fiche technique est assez solide pour convenir à la plupart des joueurs et des joueuses. On retrouve une dalle proposant un taux de rafraîchissement à 144 Hz, pour jouer dans de bonnes conditions. Le gameplay sera fluide même si cet écran ne dispose que d’un temps de réponse de 4 millisecondes.

Et ce n’est pas tout, ce moniteur est également compatible avec la technologie AMD FreeSync, ce qui vous permettra d’éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au court de vos parties. Résultat : cet écran PC assure une expérience de jeu fluide et sans ralentissement.

Une immersion assurée

Tout est pensé pour offrir une excellente expérience de jeu sur cet écran. Pour cela, Samsung opte pour une dalle incurvée à hauteur de 1800R, pour favoriser l’immersion en jeu et le confort visuel. Et puisqu’il est important de préserver ses yeux surtout quand les parties de jeu se prolongent, Samsung a intégré la technologie Flicker-Free, qui se charge d’annuler le scintillement, ainsi que Eye Saver, qui va atténuer la lumière bleue pour préserver vos yeux même après plusieurs heures face à l’écran.

Au niveau de l’affichage, cet écran dispose d’une diagonale de 24 pouces et une dalle VA de bonne facture, qui met l’accent sur les contrastes et surtout les noirs profonds. Quant à la résolution, le moniteur affiche une définition maximale Full HD de 1 920 x 1 080 pixels. Ce n’est pas du QHD, certes, mais grâce à son taux de contraste de 3000:1, l’expérience visuelle est assurée. Quant à la connectique vidéo, elle se compose de deux ports HDMI 1.4 et un connecteur DisplayPort 1.2.

Retrouvez notre comparatif pour vous aider à faire le bon choix

Si vous voulez comparer le moniteur C24RG50FZR de Samsung avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2022.

