Le prix de la Galaxy Watch 4 baisse de plus de 100 € sur le site de Samsung

Si vous souhaitez acheter une excellente montre connectée pour suivre vos activités quotidiennes sans payer le prix fort, la Samsung Galaxy Watch 4 est une bonne solution. En ce moment, son prix chute à 161,65 euros contre 269 euros à habituellement.

Apple est aux commandes sur le marché des wearables, Samsung le suit de près et frappe fort avec sa nouvelle gamme de montres connectées. La Galaxy Watch 4 apporte des changements bienvenus, comme son nouveau système d’exploitation et un suivi sport plus précis. Une montre plus complète qui s’apparente comme la meilleure solution pour Android et la moins chère grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Watch 4

Un design tout en finesse

Une expérience utilisateur améliorée avec WearOS

Une montre tournée vers la santé et le suivi sportif

Si son prix de lancement s’élève à 269 euros, la Galaxy Watch 4 est régulièrement remisée. Aujourd’hui c’est sur le site Samsung qu’elle est à son meilleur prix : affichée à 249 euros, elle passe à 211,65 euros en utilisant le code MYGW4BT, puis avec l’ODR d’une valeur de 50 euros la montre connectée vous revient finalement à 161,65 euros.

Retrouvez la Samsung Galaxy Watch 4 à 161,65 € sur le site Samsung MYGW4BT

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Watch 4. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une montre allégée et améliorée

Présentée au côté de la Galaxy Watch 4 Classic, la Watch 4 troque la lunette rotative pour un système de navigation tactile. Cela lui permet non seulement d’être moins onéreuse, mais surtout d’être plus fine et plus légère. Une fois portée à votre poignée elle est très agréable à porter, il faut dire qu’elle ne pèse que 30 grammes. Quant à l’écran, même s’il s’agit du plus petit modèle avec 1,2 pouce contre 1,4 pouce sur le modèle 44 mm, il offre une belle qualité d’image avec l’OLED et une luminosité suffisante pour être lue confortablement en plein soleil.

L’un des changements majeurs se situe dans les entrailles de la montre, puisque Samsung délaisse son système d’exploitation Tizen et se tourne vers WearOS, avec l’interface One UI Watch. Ce changement apporte une nouvelle interface simple à utiliser et fluide, mais surtout permet d’obtenir un large panel d’application du Play Store nettement plus riche directement depuis la montre. Vous allez pouvoir télécharger toutes vos applications favorites, comme Google Fit, YouTube Music ou Spofity — d’ailleurs utilisables en mode hors-ligne grâce aux 16 Go de stockage.

Un suivi sportif et santé complet sans payer le prix fort

La Watch 4 apporte son lot de capteurs bien utiles pour un suivi toujours aussi complet. On retrouvera donc : un podomètre, la mesure de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2), un électrocardiogramme, mais aussi un GPS intégré qui permet de se passer de son smartphone en plein running, ou encore un capteur de bio-impédance, qui mesure le pourcentage de graisse corporelle par rapport au muscle. Côté activités sportives, la montre en reconnaîtra une dizaine sur l’application officielle de la marque, , mais cela ne vous empêchera pas de télécharger d’autres applications pour en augmenter le nombre.

Autre nouveauté, qui concerne cette fois le sommeil. Désormais votre montre sera capable de détecter vos ronflements et propose un suivi continu de l’oxygénation du sang durant le sommeil. Côté autonomie, la version 40 mm embarque un accumulateur plus petit que le modèle en 44, mais tiendra plus d’une journée selon votre utilisation. Il faudra plus d’une heure et demie pour la recharger complètement. Enfin sachez que la Watch 4 est certifiée IP68 pour résister à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Samsung Galaxy Watch 4.

