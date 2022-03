SanDisk Plus : cet excellent SSD 1 To est en forte baisse sur Amazon (-34%)

Si vous souhaitez profiter d'une plus grande vitesse de démarrage et de transfert de fichiers sur votre ordinateur, passer à un SSD est la meilleure solution. Le SanDisk SSD Plus de 1 To est à 79,99 euros au lieu de 120,99 euros sur Amazon.

Si vous avez besoin de booster les performances de votre ordinateur, opter pour un SSD est sûrement la meilleure option. Plus rapides, plus solides qu’un disque classique, ils sont donc plus intéressants d’un point de vue purement technique. Cependant, le prix peut parfois être assez élevé, alors quand ils sont en promotion, c’est le moment parfait pour craquer. Et ça tombe bien le SSD interne SanDisk Plus de 1 To bénéficie de près de 35 % de remise immédiate.

Les points forts du SSD de SanDisk

La vitesse de transfert élevée : jusqu’à 535 Mo/s

Une grande capacité de stockage : 1 To

La fiabilité de SanDisk

Habituellement affiché au prix de 120,99 euros, le SSD Plus interne de SanDisk avec 1 To de stockage profite en ce moment d’une remise immédiate de 40 euros, et passe à 79,99 euros sur Amazon.

Un SSD performant et idéal pour les vidéastes

Spécialisé dans les solutions de stockage, SanDisk délivre des SSD fiables tels que la gamme Plus. Ce SSD a l’avantage d’être bien plus puissant et réactif qu’un disque dur traditionnel. Il est jusqu’à 20 fois plus rapide afin d’offrir une nouvelle jeunesse à votre PC. On retrouve une vitesse de lecture élevée pour un SSD en SATAT, à savoir 535 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture. De quoi assurer un démarrage du système et d’applications plus rapide, et des temps de chargements réduits.

Il est donc particulièrement adapté pour les personnes qui souhaitent installer des applications dessus ou bien transférer régulièrement des photos et des vidéos haute résolution. Pour couronner le tout, il dispose d’une belle quantité de données, à savoir 1 To de stockage, afin de stocker des centaines de vidéos ou bien des jeux.

Résistant et facile à installer

Avec un format standard de 2,5 pouces, ce SSD peut se loger facilement dans l’emplacement spécifique sur votre ordinateur de bureau, ou portable (à l’exception des ultrabooks). Cependant attention, il est livré sans kit d’adaptation pour un emplacement 3,5 pouces.

L’autre grand atout de ce modèle, c’est bien sûr sa conception. Le SanDisk SSD Plus a été conçu et testé pour résister aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes. De plus, il a au moins le mérite de ne pas trop chauffer, d’être plus silencieux et de conserver des débits de vitesse stables pendant les tâches lourdes. Enfin, SanDisk peut également se vanter d’offrir une solution complète pour surveiller et optimiser les performances de votre système via un logiciel.

Vous cherchez plutôt une solution de stockage externe ?

Si vous ne cherchiez pas un disque interne, mais un disque dur ou SSD externe, rendez-vous sur notre guide d’achat dédié aux meilleurs supports de stockage du moment.

