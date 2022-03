Cette barre de son Samsung compatible Dolby Atmos est 300 € moins chère

Pour profiter d’un bon film, la qualité audio est aussi importante que celle de l’image. C’est le bon moment pour s’équiper à prix réduit, puisque la barre de son de Samsung HW-Q800A profite de 300 euros de réduction. Son prix passe ainsi de 799 euros à 499 euros.

Réputé pour ses excellents téléviseurs QLED, le constructeur Samsung propose également des barres de son de qualité. C’est le cas, du modèle HW-Q800A qui est compatible avec le Dolby Atmos, afin d’offrir une expérience sonore proche du cinéma. Plutôt onéreuse, cette barre de son est aujourd’hui remisé à 37 % et devient plus accessible.

Que propose la barre de son HW-Q800A ?

Le système Q-Symphonie de Samsung

Un son en 3D avec Dolby Atmos et DTS:X

Un rendu sonore 3.1

Initialement au prix de 799 euros, la barre de son Samsung HW-Q800A est aujourd’hui disponible à 499 euros chez Boulanger, mais aussi à la Fnac, Darty et le site Samsung.

Une barre de son puissante et immersive

La première chose à savoir sur la barre de son HW-Q800A de Samsung c’est qu’elle est assez volumineuse : 98 x 6 x 11.5 cm. Cela est surement dû aux 8 haut-parleurs qu’elle embarque. Il faudra donc prévoir de l’espace sur votre meuble TV pour pouvoir l’accueillir. Elle s’accompagne d’ailleurs d’un caisson de base qui demandera également un peu de place avec sa taille de 21 x 40.3 x 40.3 cm pour un poids de 9,8 kg. Ce dernier est d’ailleurs couplé sans fil avec la barre de son via Bluetooth.

Avec ce modèle, vous êtes assurée d’avoir une expérience sonore riche et puissante. C’est en effet grâce à ses haut-parleurs qui émettent du son directement vers les murs et les plafonds, afin que celui-ci rebondisse dans votre direction. Ainsi cette barre de son vous offre un son 3D. Vous pouvez ainsi entendre des effets sonores qui proviennent des côtés, ou au-dessus de vous. De quoi offrir une très bonne immersion sonore lorsque les contenus que vous regardez sont compatibles. Elle profite également de la compatibilité avec le Dolby Atmos et le DTS:X qui va donner un effet surround.

Équipée d’une bonne connectique

Samsung propose un autre avantage, pour ceux qui possèdent une TV QLED de chez Samsung. Vous pourrez profiter de la technologie Q-Symphony développée par le constructeur sud-coréen, afin d’apporter une expérience sonore plus poussée, plus immersive ainsi qu’une meilleure restitution sonore. La marque a même pensé aux joueurs et propose un mode gaming, qui enrichit l’expérience immersive aux moyens de réglages automatiques.

Samsung a pensé à inclure une connectique complète. Elle dispose d’abord d’une entrée/sortie HDMI 2.1 permettant notamment de brancher ses consoles de dernière génération (Xbox Séries, PS5) en ayant la même qualité sonore et sans perdre de qualité d’image. Elle dispose également d’une entrée optique pour les appareils plus spécifiques. Quant à la connectivité, la barre de son est compatible avec le Bluetooth 4,2, Wi-Fi et HDMI ARC. Notez qu’il est également possible de connecter deux appareils simultanément à la barre de son. Enfin la barre de son est compatible avec l’assistant Google tout en intégrant un Chromecast.

