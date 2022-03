Avec 33 % de réduction, ce pack Philips Hue Play + Ruban Led est bien moins cher

Si vous avez déjà commencé à équiper votre logement en ampoules connectées, vous pourriez être intéressé par ce pack qui propose deux barres lumineuses ainsi qu’un ruban LED. Aujourd’hui, il est disponible à 139,99 euros contre 209,99 euros habituellement.

Philips Hue est réputée pour la qualité de ses ampoules connectées, mais également pour sa facilité d’installation. Si vous êtes déjà familier avec cette marque, ce pack viendra compléter votre installation sans à devoir payer le prix fort. Il inclut non seulement deux barres lumineuses Hue Play mais aussi un ruban LED de deux mètres pour accompagner vos sessions gaming ou vos films. Ces éclairages connectés sont compatibles avec les principaux assistants virtuels, ce qui permet de les piloter à la voix. Actuellement, ce pack perd 70 euros de son prix, pour devenir plus accessible.

Que propose ce pack ?

Deux barres LED Hue Play et une bande LED de 2m

La compatibilité avec les principaux assistants vocaux

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

La Fnac propose un pack Philips Hue regroupant deux Hue Play et une Lightstrip de 2 mètres. S’il fallait débourser 219,99 euros pour en profiter, aujourd’hui il est possible d’obtenir ce pack à 139,99 euros grâce à une remise immédiate de 70 euros.

Le potentiel de Philips Hue

La réputation de la gamme Philips Hue n’est plus à prouver et reste ce qui se fait de mieux sur le marché. Il faut dire que le constructeur mise une installation simple et accessible pour tous. Première chose à savoir avec les produits de la firme danoise, c’est qu’ils sont conçus pour éviter toute mauvaise aventure. Pas besoin d’être électricien, ni d’entamer des travaux, il suffit de connecter le pont de connexion à une prise secteur. Ce dernier permet de bénéficier d’une longue portée, car les ampoules Philips Hue utilisent le protocole Zigbee, et non le Wi-Fi. Cette solution est d’ailleurs moins gourmande en énergie. Le pont devra être connecté à votre box Internet : les ampoules seront aussitôt prêtes à s’illuminer après cela. Si vous ne possédez pas de pont de connexion, vous pouvez toujours utiliser le Bluetooth.

Une immersion assurée et une ambiance sur mesure

Dans ce pack, vous retrouverez deux barres lumineuses connectées : Hue Play. Elles ont l’avantage de se synchroniser avec vos films ou bien vos jeux vidéo compatibles. L’immersion est donc au rendez-vous, grâce au halo lumineux qui est projeté. Installée sur un mur ou posée à plat près d’un téléviseur, cette lumière intelligente pourra transformer l’atmosphère de votre pièce avec un éclairage dynamique et immersif. Elles pourront bien évidemment s’illuminer dans pas moins de 16 millions de nuances colorées pour créer une ambiance personnalisée et harmonieuse dans votre salon. Depuis l’application Philips Hue, vous allez pouvoir régler l’intensité ou bien la couleur des lampes.

Vous avez également la possibilité de créer des scénarios pour créer une ambiance selon l’occasion, lorsque vous recevez des invités par exemple ou encore pour un dîner en tête à tête. Sur l’application, il sera également possible de programmer l’allumage ou l’extinction des lumières connectées. Les assistants Google Assistant, Amazon Alexa et Siri seront de la partie pour vous faciliter la tâche et contrôler vos lumières à la voix. Enfin, ce pack inclut également un Lightstrip un ruban LED flexible qui vous permettra de créer des installations lumineuses originales et personnaliser votre intérieur. Il peut prendre différentes formes pour entourer vos photos sur un mur ou sous votre bureau. Vous pouvez modeler et découper la bande selon la forme souhaitée et utiliser le ruban adhésif à l’arrière pour l’attacher à une surface solide, comme votre téléviseur par exemple.

Retrouvez les meilleurs kits de démarrage Philips Hue et nos astuces

Si vous souhaitez équiper votre maison avec un éclairage intelligent et découvrir ce que propose Philips Hue, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien débuter, de l’installation à un usage avancé des ampoules connectées.

