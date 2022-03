Eufy Security : une sonnette vidéo connectée avec 50 euros de réduction

La sonnette connectée permet d’avoir une réactivité en temps réel avec les personnes qui sonnent chez vous et assure en plus le rôle de caméra de sécurité. Aujourd’hui, la Eufy Security s’affiche à un prix vraiment intéressant pour remplir ce rôle : 79,99 euros au lieu de 129,99 euros.

Il est vrai que la société Arlo ou Ring s’impose fortement sur le marché des sonnettes vidéos connectées, mais d’autres marques proposent des produits capables de faire tout aussi bien. La Eufy Security est par exemple un modèle délivrant de belles performances pour un prix contenu, qui est encore plus abordable aujourd’hui grâce à cette réduction de 38 %.

Ce qu’il faut retenir de cette sonnette vidéo

Une sonnette sans fil avec une définition en 2K

Détecte les mouvements et intègre un micro bidirectionnel

Compatible avec l’assistant vocal d’Amazon

Avantage : pas d’abonnement

Habituellement à 129,99 euros, la sonnette connectée Eufy Security est à son meilleur prix sur le site marchand Amazon grâce à une remise de 31 % et un coupon de réduction de 10 euros. Son prix final est de 79,99 euros seulement.

Une sonnette esthétique, facile à installer

Esthétiquement, on peut dire que la société Eufy s’est fortement inspirée de la sonnette vidéo connectée de Ring. On retrouve une sonnette au petit format rectangulaire qui se fond parfaitement dans le décor, avec un cercle lumineux qui s’éclaire lorsqu’un mouvement est détecté. Compacte et discrète, cette petite sonnette est capable de résister aux intempéries, notamment aux projections d’eau et de poussière grâce à la certification IP65. Concernant l’autonomie, elle est capable de tenir 6 mois.

Son installation se fait facilement en quelques minutes, vous n’aurez pas besoin de la raccorder à un câble, puisqu’elle est sans fil. Il vous suffit de fixer le support et d’attacher la sonnette. Toutefois, elle fonctionne de pair avec le HomeBase. Cette station devra être reliée au routeur via un câble Ethernet, et prendra place à l’intérieur de votre domicile.

Pour voir les visiteurs dans les moindres détails

Une fois installée, vous allez pouvoir communiquer avec votre visiteur vocalement tout en voyant qui sonne à votre porte. Pour se faire, Eufy n’a pas négligé les caractéristiques à commencer par la qualité d’image qui profite d’une définition en 2K combinée à un WDR, afin d’assurer une image détaillée. Pour afficher le plus de choses possible, cette sonnette à la particularité d’utiliser un ratio 4:3 pour voir également le sol devant votre porte afin de mieux distinguer la personne qui sonne, ou bien par exemple apercevoir un colis déposé.

La sonnette Eufy prend tout son sens une fois l’application téléchargée. À travers elle, vous allez pouvoir apercevoir ce qui se passe devant votre logement, interagir avec vos visiteurs via le haut-parleur et le micro bidirectionnel de la sonnette vidéo. Avec cette application, il est possible de personnaliser vos paramètres de détection de mouvements, exclure des zones piétonnes ou routes fréquentées pour réduire le nombre de fausses alertes, par exemple. Le véritable point fort de cette sonnette, c’est qu’elle ne requière pas d’abonnement cloud contrairement à bien des concurrents. Vous allez donc pouvoir profiter de l’ensemble des fonctionnalités proposées par la marque sans payer un surcoût.

Bien entendu, elle est compatible avec l’assistant d’Amazon et vous allez pouvoir la connecter aux appareils du géant. Donc si vous disposez par exemple d’un Echo Show, vous allez pouvoir demander à Alexa de vous montrer la caméra de la porte d’entrée, afin de voir, ou bien entendre et parler aux visiteurs se trouvant à votre porte à travers votre écran connecté. Et si votre sonnette vidéo détecte un mouvement, votre appareil Amazon vous en informe.

