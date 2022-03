Oui, ce hub USB-C en promotion inclut un port pour un SSD au format M.2

Connecter un moniteur, une clé USB, charger votre smartphone ou encore profiter d'un espace de stockage supplémentaire... le hub USB-C de Satechi fait tout cela. Il est actuellement en promotion avec une petite réduction de 11 %, faisant passer son prix de 89,99 euros à 79,99 euros chez MacWay.

Nos ultraportables sont tout ce qu’il y a de plus beaux et de plus fins. Il arrive cependant qu’ils se révèlent trop pauvres en ports : plus d’USB-A, un seul port USB-C utilisable, pas de prise HDMI… C’est là que les docks (ou hub) interviennent. Petits, pratiques, ils se branchent sur un des ports USB-C du laptop, et offrent une palette de ports variés. Certains, comme le dock Satechi USB-C hybride, proposent même un emplacement pour installer une petite barrette de SSD M.2, ce qui permet d’augmenter considérablement votre support de stockage. Il pourra ainsi être couplé avec un SSD Samsung 970 EVO Plus de 500 Go en promotion. Le dock de Satechi hybride profite aussi d’une réduction de dix euros.

Ce qu’il faut retenir du hub USB-C de Satechi

Un hub 5-en-1

Dont un port HDMI 4K à 60 Hz

Et un port pour SSD M.2 (jusqu’à 5 Gbit/s)

Chez MacWay, le dock hybride Satechi USB-C, habituellement vendu à 89,90 euros, tombe à 79,90 euros. Il forme le parfait binôme avec le SSD Samsung 970 Evo Plus de 500 Go, qui lui aussi est en promotion à 79,90 euros au lieu de 89,90 euros.

Le dock Satechi USB-C

Le dock hybride de Satechi permet de profiter de bien plus de ports que n’en offrent certains ultraportables. On pense notamment aux MacBook Air récents, qui ne disposent que de deux ports USB-C — ce qui s’avère souvent frustrant. Le hub pensé par Satechi se branche donc le plus simplement du monde sur un port USB-C de tout ordinateur (Mac comme Windows) ou bien tablette.

Il offre alors l’accès à deux ports USB-A (jusqu’à 10 Gbit/s), un port HDMI 4K, un port de charge USB-C, mais aussi un emplacement pour SSD M.2 SATA. Vous pourrez donc y installer une barrette SSD compatible et avoir accès à des gigas supplémentaires de stockage, avec, de plus, des taux de transfert rapides : jusqu’à 5 Gbit/s. Le port HDMI permet de profiter d’un moniteur en 4K, avec un taux de rafraichissement à 60 Hz. Le port USB-C, quant à lui, est pensé pour pouvoir recharger votre appareil : il prend en charge un adaptateur secteur jusqu’à 100 W.

Petit, sobre et léger (seulement 100 grammes), le hub Satechi est le compagnon parfait qui se glisse dans la housse de votre PC portable.

Un SSD Samsung M.2 de 500 Go

Le hub Satechi est bien entendu livré sans barrette SSD. MacWay propose à la vente un SSD parfaitement adapté, le Samsung 970 EVO Plus, en 500 Go. Son format M.2 se glisse en un tour de main dans l’emplacement prévu dans le hub. Seul un tournevis cruciforme est nécessaire pour le fixer.

Le 970 EVO Plus offre beaucoup de confort à l’utilisation : il est capable d’atteindre des vitesses séquentielles en lecture et écriture jusqu’à 3500 et 3200 Mo/s. Il s’appuie sur la mémoire flash NAND la plus récente, qui permet notamment une efficacité énergétique supérieure. En outre, l’optimisation de son micrologiciel maximise le potentiel de la bande passante NVMe, pour des performances au top. Vous pouvez avoir confiance sur la sécurité de vos précieuses données : le contrôleur de pointe et diffuseur de chaleur permettent une dissipation efficace de la chaleur, ce qui permet d’éviter les baisses de performances.

En connectant simplement votre hub, vous avez ainsi accès à tout ce qu’il vous faut, aussi bien pour connecter un moniteur, charger votre PC, brancher une clé USB ou encore accéder à votre nouveau disque dur externe.

Bien choisir son hub USB-C pour son ordinateur

