À -42 %, l’écran PC premium d’Alienware devient un très bon deal sur Amazon

Alienware est la branche de Dell spécialisée dans le gaming. Avec son moniteur AW2521H, la marque propose un produit haut de gamme qui offre d’excellentes performances et qui est presque à moitié prix sur Amazon en passant de 689,99 euros à 399,99 euros.

L’écran PC Alienware AW2521H possède des caractéristiques très intéressantes pour les joueurs et les joueuses, et particulièrement pour celles et ceux qui s’adonnent aux FPS ou tout autre jeu compétitif qui demande de bons réflexes. Il coûte assez chez de base, donc vous serez ravi(e)s d’apprendre que cette excellente référence du monde du gaming est actuellement 290 euros moins chère.

Ce qu’il faut retenir de cet écran PC

Une dalle IPS de 25″ en définition FHD

Un taux de rafraîchissement qui monte à 360 Hz ;

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms ;

En plus : la compatibilité avec Nvidia G-Sync

Au lieu d’un prix barré à 689,99 euros, l’écran PC Alienware AW2521H en 25 pouces bénéficie de 42 % de réduction et passe à 399,99 euros sur le site d’Amazon.

Un écran ultra-réactif pour un gameplay fluide

Avec sa gamme Alienware, Dell tient à délivrer des performances de jeu optimales pour vous assurer la victoire. Ici, ce moniteur a de quoi séduire les joueurs les plus exigeants, et propose sur sa dalle un temps de réponse de 1 ms. Cela conviendra parfaitement dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes et vous assure le bon timing.

Cet écran s’accompagne d’un taux de rafraîchissement de 360 Hz afin d’obtenir un gameplay réactif et fluide avec des images très détaillées — vous avez l’assurance de ne rien rater de votre jeu. D’ailleurs durant vos sessions de jeu, vous ne souffrez d’aucun ralentissement, grâce à la compatibilité avec Nvidia G-Sync l’expérience en jeu est fluide et les images sans déchirement.

Le look futuriste d’Alienware

Côté design, cet écran met en avant un look futuriste, minimaliste et emblématique de la marque Alienware. L’ écran offre une bonne immersion grâce à ses bordures fines sur trois côtés. Pensé pour être ergonomique, il est possible de régler à votre guise sa hauteur, son angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement ou même le fixer au mur pour s’adapter à vos besoins. Une fois allumé, l’écran dispose d’une dalle IPS de 25 pouces dans un format 16:9, qui affiche une définition FHD (1920 x 1080 pixels). Ce n’est pas la meilleure résolution, mais elle proposera des couleurs riches et bien détaillées.

Son design soigné et lumineux cache également une connectivité très riche. La connectique vidéo se compose d’une entrée DisplayPort et de deux entrées HDMI 2.0, mais également quatre ports USB 3.0. Il dispose aussi d’une prise jack pour un casque audio et d’une sortie audio pour le relier à des enceintes si vous le souhaitez.

